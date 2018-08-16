Претенденты на "Оскар" от Украины: названы фильмы (видео)

В список вошли шесть фильмов
Недавно Киноакадемия анонсировала новую номинацию "Оскар". А пока общественность в шоке, Украинский Оскаровский комитет опубликовал список фильмов, из которых будет выбран претендент на номинацию на самую престижную кинопремию в категории "Лучший фильм на иностранном языке". Об этом сообщается на Facebook-странице комитета.
Отметим, что в список вошли шесть фильмов. В частности, в число претендентов на номинацию на "Оскар" вошли такие картины, как:
"Брама" Владимира Тихого
Трейлер фильма "Брама"
"Вулкан" Романа Бондарчука
Трейлер фильма "Вулкан"
"Донбасс" Сергея Лозницы
Трейлер фильма "Донбасс"
"Киборги" Ахтема Сеитаблаева
Трейлер фильма "Киборги"
"Когда падают деревья" Марыси Никитюк
Трейлер фильма "Когда падают деревья"
"Миф" Леонида Кантера
Трейлер фильма "Миф"
Добавим, что 29 августа в кинотеатре "Жовтень" состоится пресс-показ фильма-претендента от Украины и пресс-конференция по этому случаю.
Скриншот поста (facebook.com/ukraine.oscars)
Напомним, что более ста деятелей культуры мирового масштаба поддержали украинского режиссера Олега Сенцова.