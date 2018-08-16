Претенденты на "Оскар" от Украины: названы фильмы (видео)

Коллаж РБК-Украина

В список вошли шесть фильмов

Недавно Киноакадемия анонсировала новую номинацию "Оскар". А пока общественность в шоке, Украинский Оскаровский комитет опубликовал список фильмов, из которых будет выбран претендент на номинацию на самую престижную кинопремию в категории "Лучший фильм на иностранном языке". Об этом сообщается на Facebook-странице комитета.

Отметим, что в список вошли шесть фильмов. В частности, в число претендентов на номинацию на "Оскар" вошли такие картины, как:

"Брама" Владимира Тихого

Трейлер фильма "Брама"

"Вулкан" Романа Бондарчука

Трейлер фильма "Вулкан"

"Донбасс" Сергея Лозницы

Трейлер фильма "Донбасс"

"Киборги" Ахтема Сеитаблаева

Трейлер фильма "Киборги"​​​​​​​

"Когда падают деревья" Марыси Никитюк

Трейлер фильма "Когда падают деревья"​​​​​​​

"Миф" Леонида Кантера

Трейлер фильма "Миф" ​​​​​​​

Добавим, что 29 августа в кинотеатре "Жовтень" состоится пресс-показ фильма-претендента от Украины и пресс-конференция по этому случаю.

Скриншот поста (facebook.com/ukraine.oscars)

Напомним, что более ста деятелей культуры мирового масштаба поддержали украинского режиссера Олега Сенцова.