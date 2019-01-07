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Допоможіть знайти: у Миколаєві зник 16-річний хлопець

STYLERПотрібна допомога    07.01.2019 - 19:42
Допоможіть знайти: у Миколаєві зник 16-річний хлопець
Фото: колаж РБК-Україна

Всіх, хто може знати про місцезнаходження хлопця, просять зв'язатися з поліцією

У Миколаєві пропав безвісти підліток - 16-річний хлопець Сергій Маляренко. Про це йдеться у понеділок, 7 січня, в повідомленні відділу комунікації поліції Миколаївській області на сторінці в Facebook.

Хлопчик пішов з дому ще 3 січня і до теперішнього часу не повернувся.

Його місцезнаходження встановлює Центральний відділ поліції ГУНП в Миколаївській області.

Також правоохоронці опублікували фото зниклого підлітка і вказали його прикмети.

Допоможіть знайти: у Миколаєві зник 16-річний хлопецьФото: Маляренко Сергій Володимирович (mk.npu.gov.ua)

Зріст хлопця становить 185-190 сантиметрів.

У Сергія худорлява статура, колір волосся - русявий, очі зелені, губи тонкі.

Підліток був одягнений у куртку чорного кольору із синіми рукавами і капюшоном.

На ньому були джинси синього кольору, кросівки чорного кольору з білими смугами.

В поліції просять усіх, хто може допомогти у розшуку Сергія і має корисну інформацію про його місцезнаходження зв'язатися з правоохоронцями за телефонами: (0512) 53-12-54, 49-87-01, (095) 934-79-02, (093) 858-38-38, (097) 463-22-46 і 102.

Допоможіть знайти: у Миколаєві зник 16-річний хлопецьДопоможіть знайти: у Миколаєві зник 16-річний хлопець

Скрін: facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev

Як повідомлялося раніше, у Києві в Солом'янському районі пропала безвісти 16-річна дівчинка-підліток, яка пішла з дому ще 30 грудня 2018 року і не повернулася.

Також ми писали, що у Шепетівському районі Хмельницької області зникла 16-річна Алла Кузнєцова.

Нагадаємо, у Закарпатській області в місті Чинадієво 14 грудня пропав підліток - 14-річна дівчинка Тимовка Світлана.

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Відео: РБК-Україна

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