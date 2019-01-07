Помогите найти: в Николаеве пропал 16-летний парень

Фото: коллаж РБК-Украина

Всех, кто может знать о местонахождении парня, просят связаться с полицией

В Николаеве пропал без вести подросток - 16-летний парень Сергей Маляренко. Об этом говорится в понедельник, 7 января, в сообщении отдела коммуникации полиции Николаевской области на странице в Facebook.

Мальчик ушел из дома еще 3 января и до настоящего времени не вернулся.

Его местонахождения устанавливает Центральный отдел полиции ГУНП в Николаевской области.

Также правоохранители опубликовали фото пропавшего подростка и указали его приметы.

Фото: Маляренко Сергей Владимирович (mk.npu.gov.ua)

Рост парня составляет 185-190 сантиметров.

У Сергея худощавое телосложение, цвет волос - светло-русый, глаза зеленые, губы тонкие.

Подросток был одет в куртку черного цвета с синими рукавами и капюшоном.

На нем были джинсы синего цвета и кроссовки черного цвета с белыми полосами.

В полиции просят всех, кто может помочь в розыске Сергея и имеет полезную информацию о его местонахождении связаться с правоохранителями по телефонам: (0512) 53-12-54, 49-87-01, (095) 934-79-02, (093) 858-38-38, (097) 463-22-46 и 102.

Скрин: facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev

Как сообщалось ранее, в Киеве в Соломенском районе пропала без вести 16-летняя девочка-подросток, которая ушла из дома еще 30 декабря 2018 года и не вернулась.

Также мы писали, что в Шепетовском районе Хмельницкой области пропала 16-летняя Алла Кузнецова.

Напомним, в Закарпатской области в городе Чинадиево 14 декабря пропал подросток - 14-летняя девочка Тымовка Светлана.

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Видео: РБК-Украина