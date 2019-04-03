Меган Маркл і принц Гаррі встановили світовий рекорд: що відомо

Меган Маркл і принц Гаррі завели Instagram і встановили рекорд (фото: GettyImages)

Меган Маркл і принц Гаррі можуть потрапити в Книгу рекордів Гіннесса

Меган Маркл і принц Гаррі 2 квітня завели власний аккаунт в Instagram і вже встигли встановити світовий рекорд. Герцоги Сассекські швидше за всіх набрали перший мільйон підписників.

Вже через півгодини пара набрала 200 тисяч фоловерів, а через шість годин ця позначка перевалила за мільйон. Вранці 3 квітня у пари було два мільйони послідовників. При чому в акаунті SussexRoyal поки тільки одна публікація, що складається з дев'яти фотографій.

Меган Маркл і принц Гаррі завели Instagram і встановили рекорд (фото: instagram.com/sussexroyal/)

Серед підписників знаменитого подружжя багато зірок: Гвінет Пелтроу, Блейк Лайвлі, Зейн Малік, Девід Бекхем і багато інших.

До вчорашнього дня рекорд належав південнокорейському виконавцю на ім'я Кан Деніел. Його досягнення - мільйон підписників за 11 годин і 36 хвилин, він встановив свій рекорд 2 січня 2019 року.

До речі, на сторінці герцогів Сассекських є фото, яке ніколи не публікувалося раніше. У першого поста Меган і Гаррі вже понад 700 тисяч лайків.

Меган Маркл і принц Гаррі завели Instagram і встановили рекорд (фото: instagram.com/sussexroyal/)

Раніше молоде подружжя користувалося Instagram-акаунтом Кенсінгтонського палацу, який також представляє інтереси принца Вільяма і Кейт Міддлтон. Також Меган і Гаррі ділили з герцогами Кембриджськими акаунт в соцмережі Twitter.

Відтепер на цій сторінці буду висвітлюватися тільки новини принца Вільяма і Кейт Міддлтон. Модератори вже встигли замінити заголовне фото, де раніше були зображені Меган, Гаррі, Кейт і Вільям на знімок сімейства герцогів Кембриджських.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що експерти розповіли, яким ім'ям Меган Маркл і принц Гаррі назвуть свою першу дитину.

До речі, після того, як герцогиня Сассекська дізналася, що має українське коріння, вона висловила бажання побувати в Україні.