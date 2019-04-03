Меган Маркл и принц Гарри установили мировой рекорд: что известно

Меган Маркл и принц Гарри завели Instagram и установили рекорд (фото: GettyImages)

Меган Маркл и принц Гарри могут попасть в Книгу рекордов Гиннесса

Меган Маркл и принц Гарри 2 апреля завели собственный аккаунт в Instagram и уже успели установить мировой рекорд. Герцоги Сассекские быстрее всех набрали первый миллион подписчиков.

Уже спустя полчаса пара набрала 200 тысяч фолловеров, а спустя шесть часов эта отметка перевалила за миллион. Утром 3 апреля у пары было два миллиона последователей. При чем в аккаунте SussexRoyal пока только одна публикация, состоящая из девяти фотографий.

Меган Маркл и принц Гарри завели Instagram и установили рекорд (фото: instagram.com/sussexroyal/)

Среди подписчиков знаменитых супругов много звезд: Гвинет Пэлтроу, Блейк Лайвли, Зейн Малик, Дэвид Бекхэм и многие другие.

До вчерашнего дня рекорд принадлежал южнокорейскому исполнителю по имени Кан Дэниел. Его достижение - миллион подписчиков за 11 часов и 36 минут, он установил свой рекорд 2 января 2019 года.

К слову, на страничке герцогов Сассекских есть фото, которое никогда не публиковалось ранее. У первого поста Меган и Гарри уже более 700 тысяч лайков.

Меган Маркл и принц Гарри завели Instagram и установили рекорд (фото: instagram.com/sussexroyal/)

Ранее молодые супруги пользовались Instagram-аккаунтом Кенсингтонского дворца, который также представляет интересы принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Также Меган и Гарри делили с герцогами Кембриджскими аккаунт в соцсети Twitter.

Отныне на данной страничке буду освещаться только новости принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Модераторы уже успели заменить заглавное фото, где раньше были изображены Меган, Гарри, Кейт и Уильям на снимок семейства герцогов Кембриджских.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что эксперты рассказали, каким именем Меган Маркл и принц Гарри назовут своего первого ребенка.

К слову, после того, как герцогиня Сассекская узнала, что имеет украинские корни, она выразила желание побывать в Украине.