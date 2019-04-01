Наживався на горі: псевдоволонтер місяцями грабував вдів військових ЗСУ

Шахрай в Україні виманював гроші у вдів військових (колаж РБК-Україна)

Шахрай наживався на жінках, які вірили, що їхні чоловіки все ще живі

Шахрай протягом довгого часу виманював гроші у вдів військових ВСУ, загиблих на Донбасі. Він користувався необізнаністю змучених горем жінок, які вірили, що їхні чоловіки все ще живі. Чоловік представлявся волонтером і переговірником, він обіцяв звільнити військових з полону, повідомляють "Факти".

У цієї людини кілька імен і посад. Він представлявся бізнесменом, власником СТО в Києві, волонтером, який допомагає українській армії, професійним переговірником по звільненню військовополонених. У афериста було кілька документів - хтось знав його на прізвище Золотаренко (або Золоторенко), іншим він представлявся як Русавський або Воронов.

Жертви його афер справно віддавали йому гроші - хтось за будівництво будинків, які так і не побудували, за ремонт невідремонтованих авто, за звільнення коханих чоловіків з полону.

Відомо про як мінімум трьох дружин військовослужбовців, які протягом декількох місяців перераховували цій людині гроші в надії, що він допоможе з обміном. Шахрай по імені Микола гроші брав, але нічого не робив. Жінки дізналися, що стали жертвами шахрая, тільки коли ДНК-експертиза підтвердила, що їхніх чоловіків давно немає в живих.

32-річний офіцер Віктор Михальчук з Волинської області, зник у серпні 2014 року під Іловайськом. Наступні дев'ять місяців його дружина Наталія намагалася знайти чоловіка. Жінка думала, що чоловік знаходиться в полоні.

"Прізвище чоловіка була в списках полонених. Останній раз Вітя вийшов зі мною на зв'язок 23 серпня. Він написав мені sms: "Серденько, що ти переживаєш? Все добре. За мене не хвилюйся, я живий-здоровий. Люблю, цілую. Па-па". Я знала, що чоловік перебуває у зоні бойових дій. Але де саме, він не говорив. 24 серпня Вітя вже був не на зв'язку. Як раз в цей день почалися страшні події в Іловайську. Коли чоловік пропав, я написала заяву в СБУ. Телефонувала його комбатові - той повідомив, що багатьох хлопців взяли в полон, є загиблі. "Але вашого чоловіка мертвим ніхто не бачив, можливо, він у полоні", - розповідає Наталія Михальчук.

Шахрай в Україні виманював гроші у вдів військових (загиблий Віктор Михальчук, фото: fakty.ua)

Наталія розповідає, що телефон Миколи Золотаренка, який начебто міг допомогти зі звільненням чоловіка, дала їй знайома волонтер. Незабаром Золотаренко підтвердив: "Так, ваш чоловік є серед полонених. Я його знайду".

Тоді він попросив п'ять тисяч гривень на бензин та інші дорожні витрати.

"Незабаром Золотаренко передзвонив: "Ваш чоловік у дуже важкому стані. Його будуть оперувати". Важко передати, як я в той момент була налякана, як ми всією сім'єю за нього молились... Я і подумати не могла, що Золотаренко може говорити неправду", - розповідає Наталія.

Аферист Золотаренко попросив 14 тисяч гривень на реанімобіль нібито для транспортування тяжко пораненого чоловіка. Наталія розповідає, що з допомогою волонтерів змогла роздобути не гроші, а сам транспорт. Тоді Золотаренко повідомив їй, що через обстріли реанімобіль не зможе заїхати на територію "ДНР".

Прізвище чоловіка як і раніше було в списках військовополонених і Золотаренко продовжував виманювати у неї гроші. Але результатів його роботи, як і варто очікувати, не було. Наталію стали тероризувати дзвінками й інші псевдоволонтери.

"Потім почалися дзвінки і від інших волонтерів. Наприклад, мені дзвонила досить відомий волонтер Алла Чонгар: "Наташа, знайшли вашого чоловіка. Начебто він. Але у важкому стані, потрібні гроші на памперси». Я просила її сфотографувати Вітю. Вона обіцяла, що зробить це, як тільки туди приїде. Але цього так і не сталося. Гроші я їй не відправляла. Дзвонив ще якийсь волонтер Саша. Говорив: "Божа Матір підказує мені, що ваш чоловік живий. Я привезу вам його, обіцяю... Тільки потрібні гроші на поїздку", - розповідає Наталія Михальчук.

Жінка дізналася правду, тільки коли прийшли результати ДНК-експертизи. З'ясувалося, що тіло її чоловіка довгий час знаходилося в одному з моргів в Павлограді. Звідти його забрали в Красноармійськ, потім відвезли в Дніпро, після чого поховали. А загинув чоловік жінки ще 25 серпня 2014 року. Він був важко поранений і стікав кров'ю.

"Коли, отримавши результати ДНК-експертизи, ми приїхали в Дніпро, там довго не хотіли показувати фотографії чоловіка. Казали, що фото немає. Але потім все-таки показали. Це було страшно. Вітіна мама ледь не втратила свідомість. Я думала, що помру разом з ним..." - ділиться своїм горем Наталія.

Шахрай в Україні виманював гроші у вдів військових (фальшиве посвідчення шахрая, фото: fakty.ua)

Жертвами такого ж цинічного обману з боку Миколи Золотаренко стали дружини бійців АТО Алла Вовненко і Наталія Ноєнко. Їхні чоловіки теж загинули під Іловайском - і Золотаренко також говорив жінкам про полон і обіцяв домогтися звільнення воїнів. Кожен раз просив грошей на поїздку, то на препарати, то на переговори з бойовиками. Жінки віддавали гроші і тільки потім дізнавалися, що їхніх чоловіків давно немає в живих.

Крім переговорів з дружинами бійців АТО, Золотаренко збирав гроші нібито для української армії. Наприклад, жителі Каланчака Херсонської області передали йому 60 тисяч гривень на каски для військовослужбовців.

Крім того, стало відомо ще про інші шахрайства Золотаренко. Одного чоловіка він розвів на автомобіль: пообіцяв відремонтувати, взяв гроші і зник. А в Києві кільком людям пообіцяв побудувати житло і знову-таки зник з грошима. Також він кидав людей на гроші, обіцяючи допомогти розмитнити "евробляхи".

До речі, про Миколу Золотаренко відомо те, що він почав свою діяльність ще в Херсоні, коли йому було всього 16 років. Він брав гроші за ремонт автомобілів, але саму роботу не виконував.

При затриманні Золотаренко кричав, що він - полковник СБУ. Погрожував поліцейським, що всіх посадить. При обшуку у нього знайшли планшет, де було безліч фотографій тіл наших військовослужбовців з моргів Донецька і Єнакієвого. Там же були фотографії документів і контакти родичів деяких загиблих військовослужбовців.

У Херсонському міському відділенні поліції повідомили, що шахрай був у розшуку з 2015 року. Після затримання суд спочатку відпустив його під домашній арешт, а потім вже - під заставу. Наступне судове засідання відбудеться 4 квітня.

Раніше ми повідомляли про те, що війна на Донбасі у березні 2019 забрала життя десяти українських воїнів. Наймолодшому герою було всього 19 років.

Нагадаємо, на Донбасі під контроль української армії в 2018 році перейшли чергові території в районі прифронтових "сірих зон".