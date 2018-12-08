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У Києві видали англомовну книжку про Сенцова

STYLERЖиття    08.12.2018 - 21:41
У Києві видали англомовну книжку про Сенцова
Фото: Акція на підтримку Олега Сенцова (РБК-Україна)

Книжку надрукувало видавництво "Фоліо"

8 грудня в Києві відбулась презентація англомовної книги про українського режисера Олега Сенцова, який потроху одужує в медсанчастині. Автор книги - Олександр Мимрук, а видавництво "Фоліо" вирішило надрукувати його творіння. Як каже директор видавництва Олександр Красовицький, книга надрукована тому, що дуже багато політиків досі продовжують вірити російській пропаганді, для того, щоб змінити їх думку створили англомовний варіант твору. Про це повідомляє "Укрінформ".

Автор книги Олексадр Мимрук дуже ретельно вивчив біографію режисера-в'язня, щоб багатьом відкрити правду.

"Практично всю цю біографію доводилося збирати з маленьких пазлів, і цими паззлами були свідчення людей, які знають Олега або з ним працювали", - розповів Мимрук.

Презентація книги пройшла в Довженка-центрі. Частина тиражу буде продаватися в Києві, інша частина потрапить в державні органи.

"Це і Міністерство закордонних справ та його підрозділи в різних країнах, це і українські культурні інституції, організації, які пов'язані з діаспорою", - зазначив Красовицький.

Мимрук вважає, що Олег Сенцов "така ж людина, як, наприклад, Стус і всі інші, хто так чи інакше якимось чином висловлювали свою громадянську та політичну позицію і страждали за це".

Зазначимо, що україномовна версія книги була видана в 2017 році. Також планується видання книги російською мовою.

Слід нагадати, що 14 травня 2018 року українець оголосив безстрокове голодування, вимагаючи звільнити всіх українських політв'язнів в РФ. Однак 5 жовтня Сенцов був змушений зупинити голодування у зв'язку з загрозою "насильницького годування".

Нагадаємо, що Сенцов отримав почесну нагороду.

 

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