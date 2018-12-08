В Киеве выпустили англоязычную книгу о Сенцове

Фото: Акция в поддержку Олега Сенцова (РБК-Украина)

Книгу напечатало издательство "Фолио"

8 декабря в Киеве прошла презентация англоязычной книги об украинском режиссере Олеге Сенцове, который понемногу выздоравливает в медсанчасти. Автор книги - Александр Мимрук, а издательство "Фолио" решило напечатать его творение. Как говорит директор издательства Александр Красовицкий, книга напечатана потому, что очень много политиков до сих пор продолжают верить российской пропаганде, для того, чтобы изменить их мнение создали англоязычный вариант произведения. Об этом сообщает "Укринформ".

Автор книги Алексадр Мимрук очень скурпулезно изучил биографию режиссера-узника, чтобы многим открыть правду.

"Практически всю эту биографию приходилось собирать из маленьких паззлов, и этими паззлами были свидетельства людей, которые знают Олега или с ним работали", - рассказал Мимрук.

Презентация книги прошла в Довженко-центре. Часть тиража будет продаваться в Киеве, другая часть попадет в государственные органы.

"Это и Министерство иностранных дел и его подразделения в разных странах, это и культурные институции украинские, организации, которые повязаны с диаспорой", - отметил Красовицкий.

Мимрук считает, что Олег Сенцов "такой же человек, как, например, Стус и все другие, кто так или иначе каким-то образом выражали свою гражданскую и политическую позицию и страдали за это".

Отметим, что украиноязычная версия книги была издана в 2017 году. Также планируется издание книги на русском языке.

Следует напомнить, что 14 мая 2018 года украинец объявил бессрочную голодовку, требуя освободить всех украинских политзаключенных в РФ. Однако 5 октября Сенцов был вынужден остановить голодовку в связи с угрозой "насильственного кормления".

Напомним, что Сенцов получил почетную награду.