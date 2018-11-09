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Тюремники розповіли, куди Олег Сенцов зможе витратити премію Сахарова

STYLERЖиття    09.11.2018 - 19:35
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

Разом з премією Олег Сенцов отримав 50 тисяч євро

Федеральна служба виконання покарань Росії повідомила, як в'язень Кремля український режисер Олег Сенцов зможе розпорядитися своєю премією імені Сахарова. Про це написала на своїй сторінці в Twitter виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

З'ясувалося, що український режисер Олег Сенцов, який знаходиться в колонії Лабитнангі, Росія, зможе витратити премію Європейського парламенту "За свободу думки" імені Сахарова на покупку продуктів і предметів побуту з тюремного магазину.

50 тисяч євро, які покладаються Сенцову, будуть переведені в рублі і зараховані Сенцову на особовий рахунок в колонії.

"50 тисяч євро на продукти з тюремного магазину. У Росії заявили, що дозволять Олегу Сенцову отримати премію Сахарова, але в рублях і на банківські реквізити колонії. Жах", - написала Супрун.

Тюремники розповіли, куди Олег Сенцов зможе витратити премію Сахарова

Скріншот поста (twitter.com/usuprun)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що український політв'язень режисер Олег Сенцов склав заповіт і повідомив, хто є його спадкоємцями.

Заповіт було складено ще 7 вересня 2018 року в присутності адвоката Олега Сенцова Дмитра Дінз. Своїми спадкоємцями український режисер призначив дітей – доньку Аліну і сина Владислава. А екранізацію своїх робіт він доручив режисерові Евгену Врадию.

А також писали про те, що політв'язень Олег Сенцов написав своїм правозахисникам листа і повідомив про своє самопочуття.

Відео: РБК-Україна

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