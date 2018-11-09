Тюремщики рассказали, куда Олег Сенцов сможет потратить премию Сахарова

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Вместе с премией Олег Сенцов получил 50 тысяч евро

Федеральная служба исполнения наказаний России сообщила, как узник Кремля украинский режиссер Олег Сенцов сможет распорядиться своей премией имени Сахарова. Об этом написала на своей странице в Twitter исполняющая обязанности министра охраны здоровья Уляна Супрун.

Выяснилось, что украинский режиссер Олег Сенцов, который находится в колонии Лабытнанги, Россия, сможет потратить премию Европейского парламента "За свободу мысли" имени Сахарова на покупку продуктов и предметов быта из тюремного магазина.

50 тысяч евро, которые полагаются Сенцову, будут переведены в рубли и зачислены Сенцову на лицевой счет в колонии.

"50 тысяч евро на продукты из тюремного магазина. В России заявили, что позволят Олегу Сенцову получить премию Сахарова, но в рублях и на банковские реквизиты колонии. Ужас", - написала Супрун.

Скриншот поста (twitter.com/usuprun)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что политзаключенный украинский режиссер Олег Сенцов составил завещание и сообщил, что является его наследниками.

Завещание было составлено еще 7 сентября 2018 года в присутствии адвоката Олега Сенцова Дмитрия Динзе. Своими наследниками украинский режиссер назначил детей – дочь Алину и сыну Владислава. А экранизацию своих робот он поручил режиссеру Евгению Врадию.

А также писали о том, что политзаключенный Олег Сенцов написал своим правозащитникам письмо и сообщил о своем самочувствии.

Видео: РБК-Украина