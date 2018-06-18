Рожеві фламінго повернулися в Україну

Біля Сиваша помічена ціла зграя

В Україну повернулися рожеві фламінго. Цілу зграю цих птахів помітили біля затоки Сиваш в Херсонській області. Про це повідомляє сайт Khersonci.com.ua.

Нещодавно біля берегів солоного озера на острові Чурюк, поруч з Азово-Сиваським національним парком помітили пару рожевих фламінго. І ще цілу зграю цього виду виявили біля села Генгорка Генічеського району, біля затоки Сиваш.

За словами співробітника Азово - Чорноморської орнітологічної станції, кандидата біологічних наук Юрія Анрущенко, нових гнізд рожевих фламінго поки не виявили. Але він не виключає, що вони можуть бути приховані від очей людини або фламінго їх ще не побудували.

Андрущенко вважає, що це на краще, так як фламінго будуть відчувати себе в безпеці і стануть прилітати в Херсонську область знову і в майбутньому стануть пам'яткою регіону.

До речі, ми писали про те, як рожеві фламінго вперше з'явилися в Україні.

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