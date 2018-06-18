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Розовые фламинго вернулись в Украину

STYLERЖивотные        18.06.2018 - 16:40

Возле Сиваша замечена целая стая

В Украину вернулись розовые фламинго. Целую стаю этих птиц заметили возле залива Сиваш в Херсонской области. Об этом сообщает сайт Khersonci.com.ua.

Недавно у берегов соленого озера на острове Чурюк, рядом с Азово-Сивашским национальным парком заметили пару розовых фламинго. И еще целую стаю этого вида обнаружили у села Генгорка Генического района, возле залива Сиваш.

По словам сотрудника Азово- Черноморской орнитологической станции, кандидата биологических наук Юрия Анрущенко, новых гнезд розовых фламинго пока не обнаружили. Но он не исключает, что они могут быть скрыты от глаз человека или фламинго их еще не построили.

Андрущенко считает, что это к лучшему, так как фламинго будут чувствовать себя в безопасности и станут прилетать в Херсонскую область снова и в будущем станут достопримечательностью региона.

Кстати, мы писали о том, как розовые фламинго впервые появились в Украине.

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Теги: Херсонская область, животные, птицы
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