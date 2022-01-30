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Горячая Дорофеева в одном плаще устроила соблазнаяющий перформанс (видео)

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Воскресенье 30 января 2022 15:15
Горячая Дорофеева в одном плаще устроила соблазнаяющий перформанс (видео) Надя Дорофеева (фото:instagram.com/nadyadorofeeva)
Автор: Styler

Надя Дорофеева часто дразнит поклонников пикантным контентом и делится с ними соблазнительными фото. Фаны каждый раз восхищаются точеными формами певицы, а она же рассказывает им, что комплексует из-за внешнего вида и неуверенности в себе.

Так, певица не раз заявляла, что считала себя слишком худой и не понимала, почему ее фигуру считают сексуальной. Тем временем фаны артистки называют ее безупречной и благодарят за искренность.

Надя решила немного подразнить поклонников и опубликовала в Instagram соблазнительное видео.

В ролике певица предстала перед поклонниками с красиво уложенными волосами – она убрала локоны в нарочито небрежный хвост, выпустив пару прядок на лицо. Яркий акцент в макияже – трендовая белая подводка, который Надя нарисовала стрелки на верхних веках.

Она немного распахнула черный классический тренч и поставила изящную стройную ножку в небесно-голубых босоножках на низкий журнальный столик, игриво провела по ноге рукой, немного отодвинув плащ в сторону.

Певица сообщила, что у нее романтическое настроение и даже поделилась стихотворными строками:

И я пойду
В красивом пальто
По набережной
И встречу тебя
И в тот же миг
Закончится дождь…

Ранее Надя публиковала не менее горячее видео в формате TikTok. Она веселится на камеру в домашнем аутфите – атласный белоснежный микротоп с внушительным декольте, рубашка свободного кроя на распашку и удобные спортивные штаны молочного оттенка.

В подписи к видео певица поделилась своим опытом диджитал детокса. Она установила на смартфоне лимит на время пребывания в Instagram.

Вначале артистка подумала, что двух часов в день на отдых от соцсетей будет вполне достаточно, но затем несколько раз продлила время на 15 минут. Но затем певица решила все же отменить лимиты, при этом сдаваться не собирается и пообещала, что продолжит эксперимент.

Напомним, что ранее Надя Дорофеева показала новое тату и пояснила его смысл.

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Надя Дорофеева
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