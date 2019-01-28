ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Кенгуру устроили боксерский поединок и прославились на весь мир (видео)

STYLERКурьезы    28.01.2019 - 21:01
Кенгуру устроили боксерский поединок и прославились на весь мир (видео)
Коллаж РБК-Украина

Оба "спортсмена" держались молодцом

Двое кенгуру устроили боксерский поединок прямо во дворе жителя Австралии Чарли Риболджа. Мужчина не только стал свидетелем "матча", но и сумел снять его на видео.

На ролике, опубликованном изданием 7News, видно, как кенгуру по очереди бьют друг друга по лицу. И не только передними лапами, но и ногами. Отметим, что на протяжении всего боя пара была в равных условиях. 

 
Boxing kangaroos near Mannum

How's this for a boxing match? The moment two fired up roos go head-to-head in a backyard in South Australia caught on camera. www.7plus.com.au/news Video: Charlie Riebolge #SouthAustralia #7News

Опубліковано 7 News Sydney Неділя, 27 січня 2019 р.

Видео: facebook.com/7newssydney

Многие юзеры называют этот поединок "типично австралийским". 

"Может ли бокс быть более австралийским, чем этот?" - пошутил один пользователь.

Некоторые "эксперты" даже начали разбирать бой, отмечая, что оба животных безжалостны в своей атаке. 

"Двойной удар задними лапами, балансируя при этом на хвосте, - это выглядит впечатляюще", - подметил один из комментаторов.

Ранее мы писали о том, что в Бердичеве собака принесла хозяевам сверток с крупной суммой денег.

А еще смотрите, как десятки морских котиков ушли от водоемов и заблокировали движение на оживленной трассе.

Кстати, ученые посетили Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник и опубликовали фото, на которых видно, что животные в "зоне отчуждения" живут в свое удовольствие.

Жалкий: в сети высмеяли позорный бой "русского медведя" Емельяненко Гвоздик может провести первую защиту титула WBC в конце марта
Новости Украины Бокс
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь