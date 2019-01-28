Кенгуру устроили боксерский поединок и прославились на весь мир (видео)

Оба "спортсмена" держались молодцом
Двое кенгуру устроили боксерский поединок прямо во дворе жителя Австралии Чарли Риболджа. Мужчина не только стал свидетелем "матча", но и сумел снять его на видео.
На ролике, опубликованном изданием 7News, видно, как кенгуру по очереди бьют друг друга по лицу. И не только передними лапами, но и ногами. Отметим, что на протяжении всего боя пара была в равных условиях.
Boxing kangaroos near Mannum
How's this for a boxing match? The moment two fired up roos go head-to-head in a backyard in South Australia caught on camera. www.7plus.com.au/news Video: Charlie Riebolge #SouthAustralia #7NewsОпубліковано 7 News Sydney Неділя, 27 січня 2019 р.
Видео: facebook.com/7newssydney
Многие юзеры называют этот поединок "типично австралийским".
"Может ли бокс быть более австралийским, чем этот?" - пошутил один пользователь.
Некоторые "эксперты" даже начали разбирать бой, отмечая, что оба животных безжалостны в своей атаке.
"Двойной удар задними лапами, балансируя при этом на хвосте, - это выглядит впечатляюще", - подметил один из комментаторов.
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