Кенгуру устроили боксерский поединок и прославились на весь мир (видео)

Коллаж РБК-Украина

Оба "спортсмена" держались молодцом

Двое кенгуру устроили боксерский поединок прямо во дворе жителя Австралии Чарли Риболджа. Мужчина не только стал свидетелем "матча", но и сумел снять его на видео.

На ролике, опубликованном изданием 7News, видно, как кенгуру по очереди бьют друг друга по лицу. И не только передними лапами, но и ногами. Отметим, что на протяжении всего боя пара была в равных условиях.

Boxing kangaroos near Mannum How's this for a boxing match? The moment two fired up roos go head-to-head in a backyard in South Australia caught on camera. www.7plus.com.au/news Video: Charlie Riebolge #SouthAustralia #7News Опубліковано 7 News Sydney Неділя, 27 січня 2019 р.

Видео: facebook.com/7newssydney

Многие юзеры называют этот поединок "типично австралийским".

"Может ли бокс быть более австралийским, чем этот?" - пошутил один пользователь.

Некоторые "эксперты" даже начали разбирать бой, отмечая, что оба животных безжалостны в своей атаке.

"Двойной удар задними лапами, балансируя при этом на хвосте, - это выглядит впечатляюще", - подметил один из комментаторов.

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