Кущ зелений, а квітів немає: як змусити жоржини зацвісти

Жоржини вважаються справжніми королевами другої половини літа та осені. Проте часто садівники стикаються з прикрою проблемою: кущ виростає потужним, високим, із розкішним зеленим листям, але не випускає жодного бутона.

Надлишок азотних добрив

Це найпоширеніша помилка. Намагаючись виростити міцну рослину, господарі щедро підгодовують жоржини гноєм, компостом або азотними мінеральними добривами. Азот стимулює бурхливий ріст зеленої маси на шкоду цвітінню (рослина починає "жирувати").

Що робити зараз: Повністю виключіть азот. Терміново внесіть фосфорно-калійні добрива. Ідеально підійде монофосфат калію або звичайний настій деревного попелу (золи). Саме фосфор і калій відповідають за формування бутонів.

Нестача сонячного світла

Жоржини - вкрай сонцелюбні квіти. Для повноцінного закладання квіткових бруньок їм потрібно щонайменше 6–8 годин прямого сонця на день. Якщо кущ висаджений у тіні дерев, паркану чи будинку, він тягнутиметься догори, але не цвістиме.

Що робити зараз: Пересаджувати дорослий кущ наприкінці літа категорично не можна. Єдине, що можна зробити — спробувати максимально розчистити простір від тіні (наприклад, обрізати гілки сусідніх кущів). Зробіть висновки і наступної весни оберіть для бульб найсвітлішу ділянку.

Відсутність пасинкування та загущеність

Якщо ви дозволили жоржині рости самостійно і не формували кущ, вона витратить усі сили на підтримання десятків дрібних пагонів, і на квіти ресурсу просто не залишиться.

Що робити зараз: Проведіть жорстку обрізку. Залиште на кущі не більше 3-4 найпотужніших стебел, решту виріжте біля самої землі. Обов'язково видаліть усе нижнє листя на висоту 30–40 см від ґрунту. Це покращить провітрювання, захистить від грибкових хвороб і перенаправить сили рослини на верхівкові бутони.

Дефіцит або надлишок вологи

Жоржини мають масивну кореневу систему і велику площу випаровування через листя. У період сильної спеки без регулярного глибокого поливу рослина зупиняє розвиток бутонів, щоб вижити.

Що робити зараз: Налагодьте графік поливу. Поливати потрібно рідко (1-2 рази на тиждень), але дуже рясно (1-2 відра води під дорослий кущ). Після поливу обов'язково замульчуйте пристовбурне коло соломою або скошеною травою, щоб зберегти вологу.

Занадто глибока посадка навесні

Якщо під час весняної висадки ви заглибили кореневу шийку бульби більш ніж на 5-7 см, рослина витратить майже все літо лише на те, щоб пробитися назовні та сформувати стебла. Цвітіння в такому випадку зміщується на пізню осінь, і бутони часто просто не встигають розкритися до перших морозів. Врахуйте цю помилку при плануванні наступного сезону.