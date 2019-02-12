Тимошенко в туре по Украине сопровождают военные

Юлия Тимошенко (фото: ba.org.ua)

Тимошенко пообещала, что Крым будет возвращен Украине

В большом туре по украине кандидата на пост президента Юлии Тимошенко сопровождают военные.

На отдельных митингах представители Всеукраинского союза участников боевых действий "Побратими України", среди которых есть и защитники Донецкого аэропорта, поднимаются на сцену, чтобы публично заявить о поддержке лидера "Батькивщины" в президентской борьбе.

"Мы сегодня присутствуем здесь для того, чтобы сказать, что мы поддерживаем Юлию Тимошенко. Вы – наш президент и Верховный главнокомандующий", - сказал представитель пограничных войск Юрий Ганджала во время митинга в пгт Козова в Тернопольской области.

Со своей стороны Юлия Тимошенко поблагодарила военных за доверие и пообещала, что как женщина на посту Верховного главнокомандующего точно "никогда и ни при каких обстоятельствах не буду рассматривать войну как прибыльный собственный бизнес".

Юлия Тимошенко (фото: ba.org.ua)

"Все остальное, что положено делать настоящему главнокомандующему, я буду делать! Буду делать с высокой ответственностью, честью и профессионализмом. Мы будем жестко работать в рамках международного права. Не обещаю, что очень скоро, но мир в Украине будет достигнут. И Крым так же будет возвращен Украине", - заверила председатель партии.

Напомним, впервые публично военные заявили о своей поддержке Юлии Тимошенко во время торжественного съезда партии "Батькивщина", 22 января.