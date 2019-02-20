Дожди с мокрым снегом: где 20 февраля "заплачет" небо

Фото: зимний Киев (Виталий Носач, РБК-Украина)

Теплее всего в среду будет в западных областях

В среду, 20 февраля, благодаря атмосферному фронту на большей части территории Украины ожидаются осадки в виде дождей, в некоторых районах - с мокрым снегом. Сухо будет только в южных областях. Об этом сообщил синоптик на сайте Opogode.

В среднем температура воздуха по стране днем прогнозируется в пределах +2... +7 градусов, в ночное время будет от -4 до нуля градусов.

Теплее всего будет на Западе - днем столбики термометров поднимутся до +9 градусов. Морозным рекордсменом станет Восток, где ночью воздух промерзнет до -9 градусов.

В Украине сила ветра в среду составит от 5 до 12 метров в секунду; направление - юго-западное.

Жителей северных регионов ожидают небольшие дожди, в Сумской области будет идти дождь с мокрым снегом. Днем температура воздуха составит от +2 до +6 градусов; в ночное время - от -3 до нуля градусов, однако в Сумской области столбики термометров опустятся до -7 градусов.

В западных областях будет влажная дождливая погода. В районе карпатских гор стоит ждать дождь с мокрым снегом. В дневное время температура воздуха составит от +4 до +9 градусов, ночью будет около 0 градусов.

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В восточных регионах будет облачно. Харьковчанам следует готовиться к осадкам, а в Луганской и Донецкой областях преимущественно будет сухо. Температура воздуха днем - от 0 до +3 градусов, ночью - от -9 до -4 градусов.

В южных областях малая вероятность осадков. Столбики термометров в дневное время будут варьироваться между показателями +3 и +7 градусов, ночью - от +1 до +3 градусов.

В Центре ожидаются незначительные дожди. Температура днем - от +2 до +5 градусов и ночью от -3 до нуля градусов.

В столице в среду будет идти небольшой дождь. В Киеве температура воздуха днем составит от +4 до +6 градусов, ночью ожидается от нуля до +2 градусов.

Напомним, что 20 февраля украинцы чтят память Героев Небесной Сотни, которые пять лет назад погибли в Киеве во время событий Революции Достоинства.

Как сообщалось ранее, народный синоптик Леонид Горбань рассказал, какую погоду ждать украинцам весной.

Такж мы писали о том, что известный синоптик Наталка Диденко рассказала украинцам, когда вернутся снег и морозы.

Напомним, недавно львовский сурок Маруся предсказала украинцам раннюю и теплую весну уже в середине марта.