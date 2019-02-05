Кибермошенники не дремлют: как не стать жертвой аферистов

Видео:YouTube/Сніданок з 1+1

По данным Национального банка Украины, в 2018 году украинцы обогатили кибермошенников больше, чем на полмиллиарда гривен. В программе "Сніданок з 1+1" рассказали, как не стать жертвой преступников.

Гость программы Петр, чуть не стал жертвой аферистов и рассказал, как мошенники пытались заполучить товар и при этом ничего ему не заплатить.

На популярном интернет-сайте мужчина разместил объявление о продаже генератора. На это объявление отозвался покупатель, но сам приезжать за покупкой не захотел.

Через некоторое время покупатель позвонил по телефону и сообщил, что готов забрать товар, но не сам лично, а за ним приедет курьерская служба. При этом деньги он скинет на карточку.

Петр сразу понял, что это афера и вызвал полицию. Курьером оказался обычный таксист, а покупатель с ним общался только по телефону.

Вскоре Петр получил СМС-сообщение о пополнении его счета. При этом сумма перевода была точной, но вот номер телефона банка был совсем не от финучреждения.

Проверив свой счет, денег на нем не оказалось. Полиция приехала на вызов, проверила таксиста и отпустила.

Журналисты проверили номер телефона мошенника и обнаружили в интернете большое количество пострадавших от мошеннических действий. Эта схема работает уже несколько лет. Люди продают товар, отдают его таксисту а им приходит фейковое СМС от банка о пополнении их счета.

Юрист отметил, что наказать за такое практически невозможно, ведь люди сами добровольно отдают товар или деньги мошенникам.

Пользователи, которых обманули в интернете, дали несколько полезных советов, как не стать жертвой мошенников.

1.Перед тем как покупать или продавать товар необходимо посмотреть в интернете нет ли жалоб на номер телефона или карту.

2. Никогда и никому не называйте свои пароли и коды своих карт и счетов, а также цифры, которые присылает банк для подтверждения платежа.

3. Если вас просят подойти к банкомату для подтверждения операции, то будьте уверены – это точно мошенники.

4. Никому не сообщайте срок действия своей карты, а также код на ее обратной стороне (CV-код).

5. Решились на покупку – заключите договор, который будет содержать паспортные данные.

Напомним, что раскрыта наглая схема мошенничества, которая связана с помощью военным.

Ранее сообщалось, что ровенский "мастер" выманил у пенсионерок более 11 тысяч гривен.