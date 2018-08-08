В Киеве торговцы арбузами испортили красивый мурал

Фото: Мурал на Тростянецкой (facebook.com/ksu.cherniaeva)

В стену забили крепления

Предприимчивые торговцы арбузами испортили мурал, который расположен на улице Тростянецкой в Киеве. Об этом сообщила журналистка Ксения Черняева на своей странице в социальной сети Facebook.

Фото: Испорченный мурал (facebook.com/ksu.cherniaeva)

Черняева сообщила, что в тени мурала продавцы арбузов решили устроить себе торговое место. А для этого они вбили в стену здания, на котором расположен мурал, крепления для труб, на которых будет висеть навес.

"Вот появился на Тростянецкой в Киеве прекрасный мурал - каждый день я мимо него хожу на работу. А в один прекрасный день предприимчивые торговцы арбузами, плохо говорящие по-русски, решили, что им жарко торговать на солнцепеке. И решили сделать себе что-то вроде палатки, предварительно вбив крепления в стену. Как результат, повредили креплениями такую красоту", - рассказала она.

Видео: мурал "Селфи или гипноз" (YouTube/"Информатор")

Она сообщила, что планирует поинтересоваться у них документами и разрешениями на торговлю в этом месте.

Этот мурал был создан киевским художником Виталием Гидеваном в июне 2018 года.

Скриншот поста (facebook.com/ksu.cherniaeva)

Кстати, мы ранее писали о том, что в центре Киева появился новый мурал – загадочная сова с книгой. Автор этого мурала – также Виталий Гидеван.

Стоит отметить, что сова изображена с книгой, страницы которой летят словно птицы, вокруг – цветы, а в центре картины – вселенная со звездами.

А также сообщали о том, что киевляне шокированы уничтожением другого мурала с птицей.

В Святошинском районе Киева уничтожают красивый мурал со стрижом уличного художника Алекса Максимова на фасаде многоэтажного жилого дома. Местные жители решили утеплить свою квартиру, и поверх рисунка строители наклеивают пенопласт.

Видео: РБК-Украина