У Києві торгівці кавунами зіпсували красивий мурал

Фото: Мурал на Тростянецькій (facebook.com/ksu.cherniaeva)

В стіну забили кріплення

Підприємливі торгівці кавунами зіпсували мурал, який розташований на вулиці Тростянецькій у Києві. Про це повідомила журналістка Ксенія Черняєва на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Фото: Зіпсований мурал (facebook.com/ksu.cherniaeva)

Черняєва повідомила, що в тіні мурала продавці кавунів вирішили влаштувати собі торгове місце. А для цього вони вбили в стіну будівлі, на якій розташований мурал, кріплення для труб, на яких буде висіти навіс.

"Ось з'явився на Тростянецькій у Києві прекрасний мурал - кожен день я повз нього ходжу на роботу. А в один прекрасний день підприємливі торгівці кавунами, які погано говорять по-російськи, вирішили, що їм жарко торгувати на сонці. І вирішили зробити собі щось на зразок намету, попередньо вбивши кріплення на стіну. Як результат, пошкодили кріпленнями таку красу", - розповіла вона.

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Вона повідомила, що планує поцікавитися у них документами та дозволами на торгівлю у цьому місці.

Цей мурал був створений київським художником Віталієм Гидеваном в червні 2018 року.

Скріншот поста (facebook.com/ksu.cherniaeva)

До речі, ми раніше писали про те, що в центрі Києва з'явився новий мурал – загадкова сова з книгою. Автор цього мурала – також Віталій Гидеван.

Варто відзначити, що зображена сова з книгою, сторінки якої летять немов птахи, навколо – квіти, а в центрі картини – всесвіт з зірками.

А також повідомляли про те, що кияни шоковані знищенням іншого мурала з птахом.

У Святошинському районі Києва знищують красивий мурал з стрижом вуличного художника Олексія Максимова на фасаді багатоповерхового житлового будинку. Місцеві мешканці вирішили утеплити свою квартиру, і поверх малюнка будівельники наклеюють пінопласт.

Відео: РБК-Україна