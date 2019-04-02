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Неужели мы не заслуживаем? В Украине может появиться еще один праздник

STYLERЖизнь    02.04.2019 - 14:37
Неужели мы не заслуживаем? В Украине может появиться еще один праздник
День программиста предлагают отмечать на государственном уровне (иллюстративное фото)

В Украине могут ввести профессиональный праздник - День программиста

В Украине может появиться еще один праздник - День программиста. С соответствующей петицией к гаранту обратился Александр Алексеевич Кабанов. Текст обращения "Сделать профессиональный праздник - день программиста 13 сентября" появился на страницах Официального интернет-представительства Президента Украины.

"Сегодня без компьютера ничего не возможно сделать: банковские переводы, хирургические операции, электронные очереди, электронные билеты, голосование в радах, местные и государственные сайты... Неужели мы не заслуживаем на профессиональный праздник?" - написал автор петиции.

Отметим, что День программиста - праздник, который неофициально отмечается в 256-й день года. Число 256 (28) выбрано потому, что это количество различных значений, которые можно выразить с помощью восьмиразрядного байта. Также это максимальная целая степень числа 2, которая не превышает количества дней в году (365 или 366).

Сегодня этот день неофициально отмечается в Израиле, Австрии, Германии, Канаде, Китае, Хорватии, Чехии, Франции, Австралии, Польши, Италии, Великобритании, США и многих других странах.

Неужели мы не заслуживаем? В Украине может появиться еще один праздник

Скриншот

Напомним, что электронная петиция, адресованная президенту, рассматривается при условии сбора на ее поддержку не менее 25 тыс. подписей граждан в течение не более трех месяцев со дня обнародования (в данном случае - с 29 марта).

Кстати, в апреле 2019 года украинцы будут иметь много выходных, так как в этом месяце страна будет праздновать Пасху, что также совпадает с майскими праздниками.

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