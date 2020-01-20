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Она была неземной: Ольга Фреймут рассказала о страшной потере

STYLERЖизнь    20.01.2020 - 15:27
Она была неземной: Ольга Фреймут рассказала о страшной потере
Фреймут сообщила о гибели близкого человека (Коллаж РБК-Украина)

Ольга Фреймут рассказала о гибели близкого человека

Во Житомирской области в ДТП погибла 25-летняя Соломия Островская, генеральный директор одной из львовских клиник эстетической медицины. Погибшая была близкой подругой телеведущей Ольги Фреймут.

Автокатастрофа произошла в воскресенье, 20 января, около 20:00 на трассе Киев-Чоп, возле села Каменки Житомирской области. По данным полиции Житомирской области, автомобиль Соломии Островской столкнулся с грузовиком.

Девушка ехала на Nissan Juke и внезапно выехала на встречную полосу, где столкнулась с грузовым автомобилем Volvo. За рулем грузовика был 30-летний житель Закарпатской области. В результате ДТП Островская получила травмы несовместимые с жизнью и скончалась на месте.

Она была неземной: Ольга Фреймут рассказала о страшной потере

Соломия Островская

Соломия Островская возвращалась после отдыха в австрийских Альпах. Незадолго до гибели она опубликовала в социальных сетях яркие фото из отпуска. Девушке было 25 лет, и она руководила львовской клиникой эстетической хирургии Genesis.

"Сегодня ушла из жизни моя близкая подруга – Соломия Островская. Часть моего сердца ушла с ней. Не верю. Буду тосковать до конца моих дней. Она была неземная, слишком идеальная, чтобы быть правдой. Сочувствую родным Соломии…клинике Genesis, которую Соломия основала", - написала телеведущая Оля Фреймут на своей странице в Instagram.

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