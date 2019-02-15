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Помогите найти: под Киевом пропала 14-летняя девочка (фото)

STYLERЖизнь    15.02.2019 - 21:11
Помогите найти: под Киевом пропала 14-летняя девочка (фото)
Розыск несовершеннолетней девочки под Киевом (коллаж РБК-Украина)

Всех, кто имеет информацию о возможном местонахождении ребенка, просят обращаться в полицию

В селе Бзов, Барышевского района Киевской области разыскивают несовершеннолетнюю девочку, 14-летнюю Киндратенко Анастасию Сергеевну. В четверг, 14 февраля, около 13:05 она покинула территорию Бзовського УВК по адресу ул. Свято-Николаевская, 30.

К этому времени девочка не вернулась домой. На связь с родными она не выходит, о ее местонахождении ничего не известно.

Помогите найти: под Киевом пропала 14-летняя девочка (фото)

Розыск несовершеннолетней девочки под Киевом (фото: facebook.com/kyiv.region.rozisk.deti)

Приметы девочки: она выглядит старше своих лет - на вид ей 17. Рост 165 см, худощавого телосложения, лицо овальное, глаза голубые, волосы черные, длинные, прямые. Возле левой брови шрам.

Была одета в черную болоньевую куртку до пояса, темные штаны, зимние кожаные ботинки с цепочкой впереди. С собой имеет школьный рюкзак синего в белые звезды цвета.

При наличии любой информации относительно возможного места нахождения девушки, просят звонить на горячую линию "102" или по телефону (04576) 5-11-51 (дежурная часть Барышевского отделения полиции).

К слову, 24-летняя украинка просит помочь побороть рак. Она мечтает повести сына в первый класс.

Также мы сообщали, что отец экс-участницы ВИА Гры с лета ищет пропавшую дочь. Он считает, что бывший муж певицы причастен к ее исчезновению.

Напомним, маленькая участница шоу Голос країни требует дорогостоящего лечения.

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