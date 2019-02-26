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Пошел в школу и не вернулся: в Киеве разыскивают шестиклассника

STYLERЖизнь    26.02.2019 - 17:17
Пошел в школу и не вернулся: в Киеве разыскивают шестиклассника
Розыск 12-летнего ребенка в Киеве (коллаж РБК-Украина)

Родители просят помочь разыскать 12-летнего сына

В Киеве разыскивают несовершеннолетнего мальчика, ученика шестого класса, Дикого Ивана Владимировича, 2006 года рождения, который в понедельник, 25 февраля, не вернулся из учебного заведения. В розыск его объявила Дарницкое управление полиции.

Приметы ребенка: на вид 12-13 лет, рост 160 см, среднего телосложения.

Был одет в оранжевую куртку с капюшоном, шапку темного цвета, брюки темно-синего цвета, при себе имел красный рюкзак.

При получении любой информации о возможном местонахождении ребенка просят звонить по номеру "102".

Пошел в школу и не вернулся: в Киеве разыскивают шестиклассника

Розыск 12-летнего ребенка в Киеве (фото: facebook.com/rozsukkidskyiv/)

Напомним, ранее мы писали об исчезновении 17-летнего подростка, который 25 февраля около 11:30 покинул территорию Киевского областного Центра социально-психологической реабилитации детей "Оберег" в Богуславе Киевской области.

К слову, в Киеве разыскивают беглого осужденного преступника, Петрикова Сергея Викторовича, который бежал из Бердичевской исправительной колонии №70 (Житомирская область).

Также мы сообщали, что отец экс-участницы ВИА Гры с лета ищет пропавшую дочь. Он считает, что бывший муж певицы причастен к ее исчезновению.

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