Пример для всех: поступок патрульного восхитил украинцев

Патрульный спас мужчину в Ужгороде (коллаж РБК-Украина)

Патрульный, который спас жизнь мужчине, стал героем социальных сетей

В Ужгороде патрульный Тимур Курак, который спас жизнь мужчине, стал героем социальных сетей. О поступке инспектора роты тактико-оперативного реагирования рассказал начальник Управления патрульной полиции в Закарпатской области Юрий Марценишин на своей странице в Facebook.

Как говорит сам "коп", идя транспортным мостом в делах, находясь на выходном, он заметил, что по реке плывет тело человека, предположительно, без признаков жизни.

"Я шел по мосту, увидел в реке тело и понял, что действовать нужно немедленно", - сказал Тимур.

Не теряя ни минуты времени, патрульный бросился в воду и вытащил пострадавшего на берег. К счастью, мужчина дышал. Тимур осознавал, что важна каждая секунда, ведь человек, который лежит перед ним, имеет явные признаки переохлаждения. Он оказал мужчине необходимую домедицинскую помощь и положил в стабильное боковое положение.

Тимур Курак (фото: facebook.com/Marctsenyshyn)

Эту картину увидел один из прохожих. Ему полицейский сказал немедленно вызвать полицию и скорую. Впоследствии скорая госпитализировала пострадавшего в городскую больницу.

"Гордимся тобой, коллега, и спасибо, что помнишь о своем долге при любых обстоятельствах!" - написал Марценишин.

Поступок патрульного восхитил и многих украинцев, которые горды тем, что живут с Тимуром в одной стране.

Патрульные, есть дни когда я вами горжусь! Молодцы!

Гордость патрульной полиции! Божьей Благодати вам и вашей семье!

Дружище, ты пример для всех!

Поступок настоящего человека! Горжусь, что имел возможность служить бок о бок с таким Героем!

Тимур Курак, ты молодец. Поступок настоящего героя. Красавчик!

Гордость нации!

Ранее мы писали о том, что в Киеве "копы" спасли жизнь женщине. Видео героического поступка поразило украинцев.