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Приклад для всіх: вчинок патрульного захопив українців

STYLERЖиття    05.04.2019 - 11:21
Приклад для всіх: вчинок патрульного захопив українців
Патрульний врятував чоловіка в Ужгороді (фото: колаж РБК-Україна)

Патрульний, який врятував життя чоловіку, став героєм соціальних мереж

В Ужгороді патрульний Тимур Курак, який врятував життя чоловіку, став героєм соціальних мереж. Про вчинок інспектора роти тактико-оперативного реагування розповів начальник Управління патрульної поліції в Закарпатській області Юрій Марценишин на своїй сторінці у Facebook.

Як говорить сам "коп", ідучи транспортним мостом у справах, перебуваючи на вихідному, він помітив, що у річці пливе тіло людини, ймовірно, без ознак життя. 

"Я йшов по мосту, побачив у річці тіло й зрозумів, що діяти потрібно негайно", - сказав Тимур.

Не гаючи ні хвилини часу, патрульний кинувся у воду й витяг постраждалого на берег. На щастя, чоловік дихав. Тимур усвідомлював, що важлива кожна секунда, адже людина, яка лежить перед ним, має явні ознаки переохолодження. Він надав чоловікові необхідну домедичну допомогу й поклав у стабільне бокове положення.

Приклад для всіх: вчинок патрульного захопив українців

Тимур Курак (фото: facebook.com/Marctsenyshyn)

Цю картину побачив один з перехожих. Йому поліцейський сказав негайно викликати поліцію та швидку. Згодом швидка шпиталізувала постраждалого до міської лікарні.

"Пишаємося тобою, колего, та дякуємо, що пам'ятаєш про свій обов'язок за будь-яких обставин!" - написав Марценишин.

Вчинок патрульного захопив і багатьох українців, які горді тим, що живуть з Тимуром в одній країні.

  • Патрульні, є дні коли я вами пишаюсь! Молодці!
  • Гордість патрульної поліції! Божої Благодаті вам і вашій родині!
  • Друже, ти приклад для всіх!
  • Вчинок справжньої людини! Пишаюся, що мав можливість служити пліч-о-пліч з таким Героєм!
  • Тимур Курак, ти молодець. Вчинок справжнього героя. Красавчик!
  • Гордість нації!

Раніше ми писали про те, що в Києві "копи" врятували життя жінці. Відео героїчного вчинку вразило українців.

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