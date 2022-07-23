"Продолжал ехать, чтобы спасти людей": водитель из Днепра пожертвовал жизнью ради других
В результате ракетного удара россиянами по Днепру 15 июля погиб водитель автобуса Сергей Палий. Мужчина пожертвовал своей жизнью ради спасения других.
О его героическом поступке рассказали в Департаменте транспорта и инфраструктуры Днепровского городского совета.
Что известно о водителе автобуса
Сергей Палий - водитель-профессионал, он работал на предприятии "Игрек".
В последние месяцы постоянно находился на кольцевом маршруте 146А, хотя работал уже 8 лет.
15 июля 2022 года он уже направлялся в парк после рабочего дня, подвозив пассажиров на просп. Ивана Мазепы.
Сергей Палий погиб, спасаю людей (фото: facebook.com/dmrtransporty)
Приблизительно в 20:59 вражеская ракета попала недалеко от автобуса в промышленный объект.
Сергей не растерялся и продолжал ехать быстрее, подальше от взрыва, чтобы спасти людей. Впоследствии раздался второй взрыв, в результате которого Сергей погиб.
Человек, сидевший за водителем, перехватил руль и вел автобус до полной остановки. От полученных ранений Сергей погиб за рулем.
Он до последнего выполнял свою работу – отвечал за безопасность пассажиров своего автобуса. Ему было всего 37 лет. Двое детей и жена остались без отца и мужа.
Что пишут о Сергее украинцы
Люди, которые были в этой маршрутке, написали, что Сергей до последнего вел автобус и его подвиг они никогда не забудут, ведь он спас им жизнь.
Напомним, что российская армия вечером 15 июля нанесла ракетный удар по Днепру. Оккупанты ударили по предприятию "Южмаш", которое занимается выпуском ракетно-космической техники.