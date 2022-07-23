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"Продолжал ехать, чтобы спасти людей": водитель из Днепра пожертвовал жизнью ради других

Новина українською →
Днепр, Суббота 23 июля 2022 09:02
"Продолжал ехать, чтобы спасти людей": водитель из Днепра пожертвовал жизнью ради других Фото: Водитель Сергей Палий погиб в результате ракетного удара по Днепру (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

В результате ракетного удара россиянами по Днепру 15 июля погиб водитель автобуса Сергей Палий. Мужчина пожертвовал своей жизнью ради спасения других.

О его героическом поступке рассказали в Департаменте транспорта и инфраструктуры Днепровского городского совета.

Что известно о водителе автобуса

Сергей Палий - водитель-профессионал, он работал на предприятии "Игрек".

В последние месяцы постоянно находился на кольцевом маршруте 146А, хотя работал уже 8 лет.

15 июля 2022 года он уже направлялся в парк после рабочего дня, подвозив пассажиров на просп. Ивана Мазепы.

&quot;Продолжал ехать, чтобы спасти людей&quot;: водитель из Днепра пожертвовал жизнью ради другихСергей Палий погиб, спасаю людей (фото: facebook.com/dmrtransporty)

Приблизительно в 20:59 вражеская ракета попала недалеко от автобуса в промышленный объект.

Сергей не растерялся и продолжал ехать быстрее, подальше от взрыва, чтобы спасти людей. Впоследствии раздался второй взрыв, в результате которого Сергей погиб.

Человек, сидевший за водителем, перехватил руль и вел автобус до полной остановки. От полученных ранений Сергей погиб за рулем.

Он до последнего выполнял свою работу – отвечал за безопасность пассажиров своего автобуса. Ему было всего 37 лет. Двое детей и жена остались без отца и мужа.

Что пишут о Сергее украинцы

Люди, которые были в этой маршрутке, написали, что Сергей до последнего вел автобус и его подвиг они никогда не забудут, ведь он спас им жизнь.

&quot;Продолжал ехать, чтобы спасти людей&quot;: водитель из Днепра пожертвовал жизнью ради других

Напомним, что российская армия вечером 15 июля нанесла ракетный удар по Днепру. Оккупанты ударили по предприятию "Южмаш", которое занимается выпуском ракетно-космической техники.

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