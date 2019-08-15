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Раздавил женщину: в Киеве фургон хлебозавода смял стоявшее авто (фото, видео)

STYLERЖизнь    15.08.2019 - 16:51
Раздавил женщину: в Киеве фургон хлебозавода смял стоявшее авто (фото, видео)
ДТП в Киеве: фургон хлебозавода раздавил женщину в авто (фото: коллаж РБК-Украина)

В Киеве произошло ужасное ДТП, в котором скончалась женщина

В Киеве на улице Богатырской водитель автомобиля Skoda остановился на дороге в правой полосе и в этот момент в него на большой скорости влетел фургон хлебозавода марки Opel. Об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.

От сильного удара заднюю часть автомобиля Skoda сильно смяло. В результате ДТП погибла пассажирка легковушки, которая сидела на заднем сидении. Кроме того, были госпитализированы водитель Skoda и еще одна его пассажирка.

ДТП в Киеве: фургон хлебозавода раздавил женщину в авто (фото: facebook.com/KyivOperativ)

В свою очередь водитель Opel ничего не смог объяснить, поскольку после аварии находился в шоковом состоянии. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и патруль полиции.

ДТП в Киеве: фургон хлебозавода раздавил женщину в авто (видео: YouTube/Kyiv Operativ)

Пользователи сети также прокомментировали этот инцидент.

  • Водители этого хлебзавода действительно носятся по дорогах, как бешеные. Руководство предприятия просто необходимо обратить внимание на своих водителей. Очень жаль, что из-за таких водителей гибнут люди. Искренне сочувствую семье погибшей;
  • Езжу по этой дороге почти каждый день. Еще ни разу не видел, чтоб водители царьхлеба ездили меньше 120-140 км/ч;
  • Разве можно в этом месте останавливаться?
  • К сожалению, есть такая категория людей, для которых остановиться справа у дороги это вполне нормально, и чаще всего без включенной аварийки, фар (а зачем, неужели и так не видно?? …думают они). Заметил, что очень часто так делают газелисты, фуры, жигули, дачники, таксисты и просто водители старой закалки. Как итог - случаются подобного рода ДТП, что очень огорчает. Ограничениями скорости тут точно не обойтись;
  • Царь хлеб носятся как ненормальные везде, и в селе тоже;
  • А как еще им развезти 75 точек до обеда?! Конечно же виноват водитель, а логист-террорист который составил тот маршрут и дальше "попивает кофейок".

Раздавил женщину: в Киеве фургон хлебозавода смял стоявшее авто (фото, видео)

Раздавил женщину: в Киеве фургон хлебозавода смял стоявшее авто (фото, видео)

Раздавил женщину: в Киеве фургон хлебозавода смял стоявшее авто (фото, видео)

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