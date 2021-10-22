Удивим весь мир: Днепр к Новому году превратится в город-сказку

Новый год и у детей, и у взрослых ассоциируется с ожиданием сказки и волшебства. С радостью, весельем и улыбками, которые дают заряд позитивных эмоций на долгие месяцы вперед. В нынешнем пандемическом году это особенно важно.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу горсовета Днепра.

Ведь не зря врачи в один голос утверждают, что правильный эмоциональный настрой и прогулки на воздухе повышают иммунитет лучше любых витамин и помогают быстрее восстановиться тем, кто на пути к выздоровлению.

Городские власти Днепра прислушались к этим советам и сделают днепрянам и гостям города на Новый год и Рождество невероятно яркий, сияющий и стильный подарок.

8 городских локаций - скверы Прибрежный и на Слобожанском проспекте, Европейская площадь, улицы Воскресенская, Грушевского, Сичевых Стрельцов, Новый мост и Фестивальный причал - к праздникам преобразятся, согласно лучшим европейским трендам. Днепрянам позавидуют жители европейских столиц-законодателей новогодней моды. Ведь при оформлении городских локаций будут использоваться дизайнерские решения и разработки, которые применяются в Лондоне, Париже, Вене, Мадриде, Нью-Йорке, Торонто и других столицах и крупных городах Европы и мира.

По-настоящему праздничную атмосферу создадут более 125 тысяч источников света. В оборудовании иллюминаций городских локаций используют самые современные и высококлассные светодиоды мировых лидеров в этом сегменте. Все элементы будут тщательно отобраны по цветовой температуре, чтобы добиться одинакового свечения изделий выбранного света. Гирлянды только со стандартом Lazer Free, которые защищают зрительный нерв от прямого воздействия кристалла светодиода.

Следует отметить, что благодаря современным техническим решениям вмешательство в городскую электросистему будет минимальным и экономным. Но в то же время учтены все вопросы безопасности. Будет использоваться только самый качественный прорезиненный кабель с высокой устойчивостью к ультрафиолетовому излучению.

Что будет

Фестивальный причал

Масштабная инсталляция с гигантскими фигурами (не менее 32 шт высотой 8 м), аналогов которым в Украине нет.

Сквер Прибрежный

Самый большой в Украине сухой светодинамический пиксельный фонтан высотой 8 м. Также более двух километров гирлянд и 20-ти светящихся фигур.

Сквер на Слобожанском проспекте

В новой, но уже полюбившейся тысячами горожан локации на левом берегу установят 8-метровую новогоднюю елку. А сам сквер украсят тысячами гирлянд и около 40-ка декорациями.

Новый мост

80 опор освещения украсят новогодним дизайном

Европейская площадь (Площадь Героев Майдана)

На главной городской праздничной локации засияет новая пушистая елка высотой 20 метров и разместится новогодний городок с различными фотозонами.

Центральные улицы

При разработке новогоднего убранства улиц Воскресенской, Грушевского и Сичевых Стрельцов дизайнеры использовали за основу лучшие европейские тренды. Они станут местом притяжения всех любителей рождественской тематики.

Хотя пандемия коронавируса и внесла в нашу жизнь не самые приятные изменения, согласитесь, что место для позитивных и ярких эмоций в ней обязательно должно быть. И нет лучше способа создать праздничное настроение, чем пройтись по сияющим иллюминацией городским сквера и улицам, поглазеть на сверкающие гирляндами витрины магазинов и вдохнуть воздуха (надеемся, морозного и снежного) на фоне украшенных елей.