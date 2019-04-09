Украину зальет дождями: где осадки пройдут стороной

Иллюстративное фото (УНИАН)

Атмосферные фронты 10 апреля обусловят дожди в Украине

Погода в Украине в среду, 10 апреля, обещает дожди почти на всей территории страны. Осадки обойдут стороной только восточные области. Ветер прогнозируется умеренный, его сила составит от 5 до 10 метров в секунду. Об этом сообщила известный синоптик Наталка Диденко на сайте Opogode.

Отмечается, что периодические дожди в большинстве регионов станут следствием атмосферных фронтов в Украине.

В то же время ожидается потепление.

В среднем по стране столбики термометров в дневное время будут колебаться в пределах +15... +22 градусов, а в темное время суток температура воздуха составит от +3 до +9 градусов.

На Западе будут идти дожди. Днем температура воздуха будет варьироваться от +9 до +13 градусов, ночью ожидается от +3 до +7 градусов. Чуть теплее днем будет на Закарпатье - там столбики термометров поднимутся до +15 градусов.

Иллюстративное фото: дождь (Виталий Носач, РБК-Украина)

Жителям северных обастей желательно захватить с собой зонты - прогнозируется дождь. Температура воздуха днем составит от +15 до +20 градусов, а ночью будет от +3 до +8 градусов.

В восточных регионах - буз существенных осадков. Температура воздуха в дневное время составит от +14 до +19 градусов, в ночное время - от +4 до +8 градусов.

В Центре ожидается влажная погода, периодически будут идти дожди. Воздух днем прогреется до +22 градусов, а ночью ожидается от +4 до +9 градусов.

В южных областях дожди пройдут местами. Температура воздуха днем составит от +17 до +22 градусов, а ночью - аналогично с центральными регионами - от +4 до +9 градусов.

В столице 10 апреля ожидается небольшой дождь. Температура воздуха в Киеве днем составит от +16 до +18 градусов, в ночное время прогнозируется от +6 до +8 градусов.

Фото: дождь в городе (pixabay)

Ранее синоптики рассказывали о том, что в Украину идет теплая погода, которая продержится ближайшие дни. В то же время уже с 21 апреля вероятно ухудшение погодных условий.

Также мы писали о том, что в апреле украинцев ждут магнитные бури. Они прогнозируются на 12 апреля. Кроме того, геомагнитное колебание ожидается также 7, 16, 18, 22 и 25 апреля.

Напомним, недавно климатологи предупредили о том, что из-за глобального потепления лето для украинцев может стать короче на один месяц.