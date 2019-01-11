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Падіння даху ринку в Макіївці: з'явилася важлива інформація

STYLERПодії    11.01.2019 - 16:40
Падіння даху ринку в Макіївці: з'явилася важлива інформація
Ілюстративне фото (vk.com)

Через обвалення металевого навісу чотири людини серйозно травмовані

Кількість постраждалих при обваленні даху центрального ринку окупованої Макіївки збільшилася до чотирьох осіб. Всі вони госпіталізовані.

Відомо, що обвалення металевого навісу торгових рядів на "Червоному ринку" відбулося в 13:45 по всій площі 23 торгових місць. Причиною обвалення фахівці вважають велике скупчення снігу на даху.

Падіння даху ринку в Макіївці: з'явилася важлива інформація

Завали на ринку в Макіївці (фото: vk.com)

На даний момент місцеві рятувальники розбирають завали.

Падіння даху ринку в Макіївці: з'явилася важлива інформація

Завали на ринку в Макіївці (фото: vk.com)

У соціальних мережах пишуть, що жителі міста активно допомагали рятувальникам витягувати постраждалих з-під завалів.

Нагадаємо, що в мережі з'явилося жахливе відео обвалу даху ринку в Макіївці. Як видно на кадрах, на снігу лежить без руху жінка. 

Додамо, що всього кілька днів тому впав дах на Макіївському металургійному комбінаті.

Падіння даху ринку в Макіївці: з'явилася важлива інформація

Фото обвалення на ММК (vk.com)

Падіння даху ринку в Макіївці: з'явилася важлива інформація

Фото обвалення на ММК (vk.com)

До речі, в окупованому Донецьку спорожніли полиці супермаркетів. Від відсутності продуктів харчування страждають також жителі Єнакієвого, Горлівки, Макіївки та інших міст.

Обвал даху ринку в Макіївці: з'явилося моторошне відео В окупованій Макіївці обвалився дах ринку
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