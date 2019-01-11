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Обрушение крыши рынка в Макеевке: появилась важная информация

STYLERПроисшествия    11.01.2019 - 16:40
Обрушение крыши рынка в Макеевке: появилась важная информация
Иллюстративное фото (vk.com)

Из-за обрушения металлического навеса четыре человека серьезно травмированы

Количество пострадавших при обрушении крыши центрального рынка оккупированной Макеевки увеличилось до четырех человек. Все они госпитализированы.

Известно, что обрушение металлического навеса торговых рядов на "Красном рынке" произошло в 13:45 по всей площади 23 торговых мест. Причиной обрушения специалисты считают большое скопления снега на крыше.

Обрушение крыши рынка в Макеевке: появилась важная информация

Завалы на рынке в Макеевке (фото: vk.com)

На данный момент местные спасатели разбирают завалы.

Обрушение крыши рынка в Макеевке: появилась важная информация

Завалы на рынке в Макеевке (фото: vk.com)

В социальных сетях пишут, что жители города активно помогали спасателям вытаскивать пострадавших из-под завалов.

Напомним, что в сети появилось жуткое видео обвала крыши рынка в Макеевке. Как видно на кадрах, на снегу лежит без движения женщина. 

Добавим, что всего несколько дней назад обрушилась крыша на Макеевском металлургическом комбинате.

Обрушение крыши рынка в Макеевке: появилась важная информация

Фото обрушения на ММК (vk.com)

Обрушение крыши рынка в Макеевке: появилась важная информация

Фото обрушения на ММК (vk.com)

Кстати, в оккупированном Донецке опустели полки супермаркетов. От отсутствия продуктов питания страдают также жители Енакиево, Горловки, Макеевки и других городов. 

Обвал крыши рынка в Макеевке: появилось жуткое видео В оккупированной Макеевке обрушилась крыша рынка
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