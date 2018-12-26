Ані Лорак перед розлученням "запалила" в Києві: з'явилися нові фото

Колаж РБК-Україна

Скандальну зірку покажуть на "Інтері" в новорічну ніч

Не так давно скандальна співачка Ані Лорак в Києві взяла участь у зйомках новорічного "блакитного вогника" на телеканалі "Інтер".

Співачка вже ділилася фотографіями зі знімального майданчика цього заходу. А сьогодні в мережу потрапили "київські" знімки артистки, яких раніше не бачив ніхто.

Зйомки концерту "Інтер. Головна ялинка країни" (фото: instagram.com/lorak__events)

На знімках Лорак, яка розлучається з чоловіком Муратом Налчаджиоглу після 10 років подружнього життя, виглядає щасливою.

Зйомки концерту "Інтер". Головна ялинка країни" (фото: instagram.com/lorak__events)

До слова, нещодавно Ані Лорак і Світлана Лобода нишком виступили на закритій новорічній вечірці в одному з готелів Києва.

Відео: РБК-Україна

Нагадаємо, Ані Лорак розлучається з Муратом Налчаджіоглу. Співачці і її вже екс-чоловіку належить розділити своє майно в Україні і в Росії, а також вирішити питання з опікою над спільною дочкою Софією. Дівчинка живе з матір'ю в Москві, а з батьком спілкується тільки в Інтернеті.

Додамо, що кілька днів тому в мережі згадали про першого коханця Кароліни, який став першим чоловіком 13-річної висхідної зірки.