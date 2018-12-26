Ани Лорак перед разводом "зажгла" в Киеве: появились новые фото

Коллаж РБК-Украина

Скандальную звезду покажут на "Интере" в новогоднюю ночь

Не так давно скандальна певица Ани Лорак в Киеве приняла участие в съемках новогоднего "голубого огонька" на телеканале "Интер".

Певица уже делилась фотографиями со съемочной площадки этого мероприятия. А сегодня в сеть попали "киевские" снимки артистки, которых ранее не видел никто.

Съемки концерта "Интер. Главная елка страны" (фото: instagram.com/lorak__events)

На снимках Лорак, которая разводится с мужем Муратом Налчаджиоглу после 10 лет супружеской жизни, выглядит счастливой.

Съемки концерта "Интер. Главная елка страны" (фото: instagram.com/lorak__events)

Кстати, недавно Ани Лорак и Светлана Лобода втихаря выступили на закрытой новогодней вечеринке в одном из отелей Киева.

Видео: РБК-Украина

Напомним, Ани Лорак разводится с Муратом Налчаджиоглу. Певице и ее уже экс-супругу предстоит разделить свое имущество в Украине и в России, а также решить вопрос с опекой над совместной дочерью Софией. Девочка сегодня живет с матерью в Москве, а с отцом общается только в Интернете.

Добавим, что несколько дней назад в сети вспомнили о первом любовнике Каролины, который стал первым мужчиной 13-летней восходящей звезды.