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Ненароджена дитина Меган Маркл вже встановила рекорд: що відомо

STYLERПерсони    09.04.2019 - 10:59
Ненароджена дитина Меган Маркл вже встановила рекорд: що відомо
Ненароджена дитина Меган Маркл встановив рекорд (фото: Колаж РБК-Україна)

Первісток Меган Маркл зробив незвичайне досягнення

Дитина герцогині Сассекской Меган Маркл встановив незвичний рекорд: у Великобританії кількість ставок на стать, дату народження та ім'я немовляти досягає неймовірних чисел. Про це повідомляє видання Forbes.

Фахівці вивчили історію ігор перед появою на світ інших дітей королівської сім'ї й прийшли до висновку, що первісток Меган Маркл встановив рекорд. Так, за даними журналу, букмекери прийняли ставки на 9 мільйонів євро (що дорівнюється приблизно 660 мільйонам рублів).

Ненароджена дитина Меган Маркл вже встановила рекорд: що відомоМеган Маркл і принц Гаррі (Gettyimages)

Крім того, герцог і герцогиня Сассекські завели офіційний акаунт у Instagram, чим також встановили світовий рекорд: за 5 годин 45 хвилин вони зібрали мільйон підписників. Попередній світовий рекорд належав корейському виконавцю Кану Даніелю, який подолав цю позначку за 11 годин 36 хвилин.

Нагадаємо, що нещодавно Меган Маркл вирішила відмовитися від допомоги королівських лікарів під час пологів. Герцогині категорично не подобається, що ці фахівці - чоловіки, тому в даному питанні вона буде залишатися непохитною до останнього.

Крім того, протягом багатьох років пологи проходили у акушерському відділенні лондонської лікарні Сент-Мері "Ліндо". Однак і тут герцогиня Сассекська пішла наперекір, вирішивши, що дитина з'явиться на світ у пологовому відділенні, яке розташоване недалеко від їхнього будинку в Віндзорі.

Ми повідомляли, що патологоанатом Річард Шепард заявив, що принцеса Діана, яка померла більше 20 років тому в аварії, могла врятуватися.

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