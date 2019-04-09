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Неродившийся ребенок Меган Маркл уже установил рекорд: что известно

STYLERПерсоны    09.04.2019 - 10:59
Неродившийся ребенок Меган Маркл уже установил рекорд: что известно
Неродившийся ребенок Меган Маркл установил рекорд (фото: Коллаж РБК-Украина)

Первенец Меган Маркл совершил необычное достижение

Ребенок герцогини Сассекской Меган Маркл установил необычный рекорд: в Великобритании количество ставок на пол, дату рождения и имя младенца достигает неимоверных чисел. Об этом сообщает издание Forbes.

Специалисты изучили историю игр перед появлением на свет других детей королевской семьи и заключили, что первенец Меган Маркл установил рекорд. Так, по данным журнала, букмекеры приняли ставки на 9 миллионов евро (что равняется приблизительно 660 миллионам рублей).

Неродившийся ребенок Меган Маркл уже установил рекорд: что известноМеган Маркл и принц Гарри (Gettyimages)

Помимо того, герцог и герцогиня Сассекские завели официальный аккаунт в Instagram, чем также установили мировой рекорд: за 5 часов 45 минут они собрали миллион подписчиков. Предыдущий мировой рекорд принадлежал корейскому исполнителю Кану Даниэлю, который преодолел эту отметку за 11 часов 36 минут.

Напомним, что недавно Меган Маркл решила отказаться от помощи королевских врачей во время родов. Герцогине категорически не нравится, что эти специалисты - мужчины, потому в данном вопросе она будет оставаться непреклонной до последнего.

Кроме того, в течение многих лет роды проходили в акушерском отделении лондонской больницы Сент-Мери "Линдо". Однако и тут герцогиня Сассекская пошла наперекор, решив, что ребенок появится на свет в родительном отделении, которое расположено недалеко от их дома в Виндзоре.

Мы сообщали, что патологоанатом Ричард Шепард заявил, что принцесса Диана, которая умерла более 20 лет назад в аварии, могла спастись.

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