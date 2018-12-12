Навіть розпочав свій бізнес: в Маріуполі спокійно живе бойовик "ДНР"

Колаж РБК-Україна

Роман Джумаєв живе, працює і відпочиває поруч з людьми, проти яких воював протягом кількох років

В Маріуполі живе, працює і має власний бізнес бойовик "ДНР". Про таке нахабство і безкарність на сторінці Facebook розповіла волонтерка Галина Однорог.

Жінка постійно допомагає українській армії з 2014-го, вона багато чого пережила за ці роки, але ніколи так не боялася за своє життя, як зараз.

"Мені реально страшно. Я живу у Маріуполі, у 20-ти км від війни. Я військовий волонтер з 2014 року. Я багато чого бачила за чотири роки на війні, але мені не було так страшно, як зараз!" – розповіла Галина.

Скриншот посту (facebook.com/Галина Геннадіївна Однорог)

Волонтерка говорить, що бойовик, який вбивав "наших хлопців", спокійно живе поруч з нею, відкрив власний бізнес – кіоск, має друзів.

"Я знала, де ворог, і що поруч військові, які своє життя віддадуть, але мене прикриють. Це війна, там все просто свій – чужий. А сьогодні я не знаю, де я живу! У нас в місті спокійно живе бойовик днровців, який вбивав наших хлопців . А ще в нього є друзі, які разом з ним", – поділилася своїми переживаннями Галина.

За словами Галини, поруч із кіоском бойовик навіть вивісив прапор України.

Волонтерка повідомила, що Романа Джумаєва затримали за те, що він скоїв супротив поліції та напав на громадського актівіста – скористався газовим балончиком. Наразі він знаходиться в поліцейському відділку.

Бойовики "ДНР" (facebook.com/Галина Геннадіївна Однорог)

Раніше Романа Джумаєва, який переховувався в Білорусі, затримали, йому інкримінували ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу (Створення терористичної групи чи терористичної організації – карається позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років). Однак за рішенням суду його відпустили.

Підписники висловили підтримку волонтерці, а також засудили дії українських спецслужб.

"Галюся, ми з тобою. Ми поруч, ні за шо не переживай", "Це ж явно потурання СБУ, а контррозвідка де? Що за судді там?", "Як він взагалі з’явився на території України? Він – бойовик. Україна про це знає й все одно пропустила через кордон?!" – коментують користувачі.

Скриншот коментарів (facebook.com/Галина Геннадіївна Однорог)

Жінка пише, що вона боїться за своє життя – вона ніколи не звикне жити поруч із бойовиками.

"Учора вночі, коли я приїхала з поліції, близько першої години ночі я себе змушувала вийти з машини і дійти до під'їзду. Мені реально страшно, я ж звичайна жінка, в мене немає зброї, і я сподівалась, що живу в безпечному місті. Я звикла до сепаратистів, вони щось там пишуть мені з погрозами час від часу, на це просто не звертаю уваги, а от жити поруч з бойовиками я не звикну ніколи", – поділилася Галина.

Волонтерка просить долучитись усіх небайдужих, щоб виявити всіх бойовиків "ДНР", які не понесли покарання за свої злочини і спокійно живуть поруч із мирним населенням.

Раніше ми писали про пекло, через яке довелося пройти українським військовим.

Також повідомлялося, що жителі ОРДЛО їздять на заробітки до Абхазії, аби вижити.