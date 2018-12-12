Даже открыл свой бизнес: в Мариуполе спокойно живет боевик "ДНР"

Коллаж РБК-Украина

Роман Джумаев живет, работает и отдыхает рядом с людьми, против которых воевал в течение нескольких лет

В Мариуполе живет, работает и имеет собственный бизнес боевик "ДНР" Роман Джумаев. О такой наглости и безнаказанности на странице в Facebook рассказала волонтер Галина Однорог.

Женщина постоянно помогает украинской армии с 2014-го, она многое пережила за эти годы, но никогда так не боялась за свою жизнь, как сейчас.

"Мне реально страшно. Я живу в Мариуполе, в 20-ти км от войны. Я военный волонтер с 2014 года. Я много чего видела за четыре года на войне, но мне не было так страшно, как сейчас!" - рассказала Галина.

Скриншот поста (facebook.com/Галина Геннадіївна Однорог)

Волонтер говорит, что боевик, который убивал "наших ребят", спокойно живет рядом с ней, открыл собственный бизнес - киоск, имеет друзей.

"Я знала, где враг, и что рядом военные, которые свою жизнь отдадут, но меня прикроют. Это война, там все просто свой – чужой. А сегодня я не знаю, где я живу! У нас в городе спокойно живет боевик днровцев, который убивал наших ребят. А еще у него есть друзья, которые вместе с ним", - поделилась своими переживаниями Галина.

По ее словам, рядом с киоском боевик даже вывесил флаг Украины.

Волонтер сообщила, что Романа Джумаева задержали за то, что он совершил сопротивление полиции и напал на общественного активиста – воспользовался газовым баллончиком. Сейчас он находится в полицейском участке.

Боевики "ДНР" (фото: facebook.com/Галина Геннадіївна Однорог)

Ранее Джумаева, который скрывался в Беларуси, задержали, ему инкриминировали ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса (Создание террористической группы или террористической организации – наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцяти лет). Однако по решению суда преступника отпустили.

Подписчики выразили поддержку волонтеру, а также осудили действия украинских спецслужб.

"Галюся, мы с тобой. Мы рядом, ни за что не переживай", "Это же явно попустительство СБУ, а где контрразведка? Что за судьи там?", "Как он вообще появился на территории Украины? Он - боевик. Украина об этом знает и все равно пропустила через границу?!" – комментируют пользователи.

Скриншот комментариев (facebook.com/Галина Геннадіївна Однорог)

Сама Галина пишет, что она боится за свою жизнь – она никогда не привыкнет жить рядом с боевиками.

"Вчера ночью, когда я приехала из полиции, около часа ночи я себя заставляла выйти из машины и дойти до подъезда. Мне реально страшно, я же обычная женщина, у меня нет оружия, и я надеялась, что живу в безопасном городе. Я привыкла к сепаратистам, они что-то там пишут мне с угрозами время от времени, на это просто не обращаю внимания, а вот жить рядом с боевиками я не привыкну никогда", – поделилась она.

Волонтер просит присоединиться всех неравнодушных, чтобы выявить всех боевиков "ДНР", которые не понесли наказания за свои преступления и спокойно живут рядом с мирным населением.

Ранее мы писали про ад, через который пришлось пройти украинским военным.

Также сообщалось, что жители ОРДЛО ездят на заработки в Абхазию, чтобы выжить.