Експерт пояснила, чому збій у Facebook - це не кібератака

Днями Facebook пережив найсерйозніший збій з 2008 року. Усі відразу почали гадати: що ж стало причиною цієї халепи і чим загрожує цей збій рядовим користувачам соціальної мережі.

Всесвітньо відома експерт з кібербезпеки Лора Галанте під час зустрічі з журналістами у Києві прокоментувала збій у роботі Facebook та сервісів, що йому належать, включаючи WhatsApp та Instagram.

За її словами, проблеми в роботі сервісів, судячи з усього, були спричинені технічними негараздами всередині самої компанії.

"Наразі видається, що відключення є результатом помилки конфігурації мережі, а не зловмисної кібератаки", - говорить вона.

Але протягом останніх кількох днів і тижнів Facebook перебував під пильною увагою громадськості та контролем американського уряду після того, як викривач показав внутрішні дослідження, які показують, наскільки шкідливий вплив на людей заподіює Facebook та Instagram.

"Тривалість масштабного збою в роботі Facebook у зв'язку з цим дослідженням змусили багатьох передусім вважати, що відключення було зловмисним", - коментує експерт.

Галанте каже, що відключення підкреслює і те, наскільки незахищеною є базова інфраструктура Інтернету, і наскільки більшість світу залежить від Facebook та його програм (особливо WhatsApp) для комунікацій та комерції.

Лора Галанте в Києві