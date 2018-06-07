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"На заході - зливи та грози": синоптики дали прогноз погоди на п'ятницю, 8 червня

STYLERLIFE        07.06.2018 - 20:24
Фото: Дощ (РБК-Україна)
Фото: Дощ (РБК-Україна)

Жителям західних областей варто подбати про парасольки

Синоптики розповіли, якою буде погода в п'ятницю, 8 червня. Про це передає Укргідрометцентр.

В гідрометцентрі попереджають, що на заході країни пройдуть дощі з грозами. За прогнозами синоптиків, на Буковині, Закарпатті, у Львівській, Івано-Франківській і Тернопільській областях пройдуть дощі, місцями зливи та грози.

Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Ужгород – +24...+26;

Львів – +23...+25;

Івано-Франківськ – +23...+25;

Тернопіль – +24...+26;

Чернівці – +24...+26.

У північно-західних областях опади не очікуються.

Луцьк – +24...+26;

Рівне – +24...+26.

Так, в північних областях температура повітря буде коливатися в межах +22+26.

Вітер північно-східний, 8-10 м/с.

Чернігів – +23...+25;

Суми – +22...+24;

Житомир +24...+26.

Фото: Погода 8 червня (meteo.gov.ua)

У центральних регіонах нашої країни – переважно без опадів, +23+26.

Хмельницький – +23...+25;

Вінниця – +24...+26;

Кропивницький – +24...+26;

Черкаси – +23...+25;

Полтава – +22...+24;

Дніпро – +23...+25.

На півдні – сонячно, без опадів.

Одеса – +23...+25;

Миколаїв +24...+26;

Херсон – +24...+26;

Сімферополь – +23...+25;

Запоріжжі +22...+24.

На сході – теж сонячно і без опадів.

Донецьк – +22...+24;

Луганськ – +22...+24;

Харків – +22...+24.

У Києві температура вночі близько 10°, вдень 23-25°, вітер північно-західний, 3-8 м/с.

Фото: Погода в Києві та області 8 червня (meteo.gov.ua)

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода на ці вихідні, 9 і 10 червня.

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Теги: прогноз погоды, погода
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