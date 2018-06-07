"На заході - зливи та грози": синоптики дали прогноз погоди на п'ятницю, 8 червня

Жителям західних областей варто подбати про парасольки
Синоптики розповіли, якою буде погода в п'ятницю, 8 червня. Про це передає Укргідрометцентр.
В гідрометцентрі попереджають, що на заході країни пройдуть дощі з грозами. За прогнозами синоптиків, на Буковині, Закарпатті, у Львівській, Івано-Франківській і Тернопільській областях пройдуть дощі, місцями зливи та грози.
Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA
Вітер південно-східний, 5-10 м/с.
Ужгород – +24...+26;
Львів – +23...+25;
Івано-Франківськ – +23...+25;
Тернопіль – +24...+26;
Чернівці – +24...+26.
У північно-західних областях опади не очікуються.
Луцьк – +24...+26;
Рівне – +24...+26.
Так, в північних областях температура повітря буде коливатися в межах +22+26.
Вітер північно-східний, 8-10 м/с.
Чернігів – +23...+25;
Суми – +22...+24;
Житомир +24...+26.
Фото: Погода 8 червня (meteo.gov.ua)
У центральних регіонах нашої країни – переважно без опадів, +23+26.
Хмельницький – +23...+25;
Вінниця – +24...+26;
Кропивницький – +24...+26;
Черкаси – +23...+25;
Полтава – +22...+24;
Дніпро – +23...+25.
На півдні – сонячно, без опадів.
Одеса – +23...+25;
Миколаїв +24...+26;
Херсон – +24...+26;
Сімферополь – +23...+25;
Запоріжжі +22...+24.
На сході – теж сонячно і без опадів.
Донецьк – +22...+24;
Луганськ – +22...+24;
Харків – +22...+24.
У Києві температура вночі близько 10°, вдень 23-25°, вітер північно-західний, 3-8 м/с.
Фото: Погода в Києві та області 8 червня (meteo.gov.ua)
Раніше синоптики розповіли, якою буде погода на ці вихідні, 9 і 10 червня.
Міжнародний день безневинних дітей - жертв агресії