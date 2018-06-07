"На западе - ливни и грозы": синоптики дали прогноз погоды на пятницу, 8 июня

Жителям западных областей стоит позаботиться о зонтиках
Синоптики рассказали, какой будет погода в пятницу, 8 июня. Об этом передает Укргидрометцентр.
В гидрометцентре предупреждают, что на западе страны пройдут дожди с грозами. По прогнозам синоптиков, на Буковине, Закарпатье, в Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях пройдут дожди, местами ливни и грозы.
Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA
Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
Ужгород – +24...+26;
Львов – +23...+25;
Ивано-Франковск – +23...+25;
Тернополь – +24...+26;
Черновцы – +24...+26.
В северо-западных областях осадки не ожидаются.
Луцк – +24...+26;
Ровно – +24...+26.
Так, в северных областях температура воздуха будет колебаться в пределах +22+26.
Ветер северо-западный, 8-10 м/с.
Чернигов – +23...+25;
Сумы – +22...+24;
Житомир +24...+26.
Фото: Погода 8 июня (meteo.gov.ua)
В центральных регионах нашей страны – преимущественно без осадков, +23+26.
Хмельницкий – +23...+25;
Винница – +24...+26;
Кропивницкий – +24...+26;
Черкассы – +23...+25;
Полтава – +22...+24;
Днепр – +23...+25.
На юге – солнечно, без осадков.
Одесса – +23...+25;
Николаев +24...+26;
Херсон – +24...+26;
Симферополь – +23...+25;
Запорожье +22...+24.
На востоке – тоже солнечно и без осадков.
Донецк – +22...+24;
Луганск – +22...+24;
Харьков – +22...+24.
В Киеве температура ночью около 10°, днем 23-25°, ветер северо-западный, 3-8 м/с.
Фото: Погода в Киеве и области 8 июня (meteo.gov.ua)
Ранее синоптики рассказали, какой будет погода на эти выходные, 9 и 10 июня.
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