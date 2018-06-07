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Интервью

"На западе - ливни и грозы": синоптики дали прогноз погоды на пятницу, 8 июня

STYLERLIFE        07.06.2018 - 20:24
Фото: Дождь (РБК-Украина)
Фото: Дождь (РБК-Украина)

Жителям западных областей стоит позаботиться о зонтиках

Синоптики рассказали, какой будет погода в пятницу, 8 июня. Об этом передает Укргидрометцентр.

В гидрометцентре предупреждают, что на западе страны пройдут дожди с грозами. По прогнозам синоптиков, на Буковине, Закарпатье, в Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях пройдут дожди, местами ливни и грозы.

Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Ужгород – +24...+26;

Львов – +23...+25;

Ивано-Франковск – +23...+25;

Тернополь – +24...+26;

Черновцы – +24...+26.

В северо-западных областях осадки не ожидаются.

Луцк – +24...+26;

Ровно – +24...+26.

Так, в северных областях температура воздуха будет колебаться в пределах +22+26.

Ветер северо-западный, 8-10 м/с.

Чернигов – +23...+25;

Сумы – +22...+24;

Житомир +24...+26.

Фото: Погода 8 июня (meteo.gov.ua)

В центральных регионах  нашей страны – преимущественно без осадков, +23+26.

Хмельницкий – +23...+25;

Винница – +24...+26;

Кропивницкий – +24...+26;

Черкассы – +23...+25;

Полтава – +22...+24;

Днепр – +23...+25.

На юге – солнечно, без осадков.

Одесса – +23...+25;

Николаев +24...+26;

Херсон – +24...+26;

Симферополь – +23...+25;

Запорожье +22...+24.

На востоке – тоже солнечно и без осадков.

Донецк – +22...+24;

Луганск – +22...+24;

Харьков – +22...+24.

В Киеве температура ночью около 10°, днем 23-25°, ветер северо-западный, 3-8 м/с.

Фото: Погода в Киеве и области 8 июня (meteo.gov.ua)

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода на эти выходные, 9 и 10 июня.

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Теги: прогноз погоды, погода
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