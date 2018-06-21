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Мавпи врятували життя застряглому в колодязі леопардові (відео)

STYLERТварини        21.06.2018 - 07:33
Фото: pixabay.com/pashiel
Фото: pixabay.com/pashiel

Зграя мавп не кинула плямистого хижака в біді

В Індії неподалік від храму в місті Сікар зграя мавп врятувала леопарда, який потрапив в біду. Тварина застрягла в колодязі. Про це повідомляє ТСН.

Плямистий хижак впав в колодязь глибиною більше семи метрів. Тварину на дні помітили мавпи. Вони збіглися і почали стрибати навколо колодязя.

На дивну поведінку зграї відреагували відвідувачі храму, які відразу покликали рятувальників.

Через годину леопарда вдалося витягти з колодязя за допомогою драбини. За порятунком плямистого уважно спостерігали мавпи. Коли небезпечного хижака витягли з колодязя, він втік в джунглі.

Відео: Мавпи врятували леопарда (YouTube/ТСН)

До речі, мережу вразив єнот, який 20 годин ліз на хмарочос.

Раніше повідомлялося, що рожеві фламінго повернулися в Україну.

Нещодавно на острові Чурюк, поруч з Азово-Сиваським національним парком, на березі солоного озера були помічені пара рожевих фламінго. Цілу зграю цього виду знайшли поблизу села Генгорка Генічеського району, біля затоки Сиваш. Співробітник Азово-Чорноморської орнітологічної станції, кандидат біологічних наук Юрій Анрущенко розповів, що нових гнізд рожевих фламінго поки не знайшли. Однак він не виключає, що тварини можуть ховатися від очей людини, або ж фламінго ще не побудували собі дім.

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Теги: тварини, обезьяны
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