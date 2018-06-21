Мавпи врятували життя застряглому в колодязі леопардові (відео)

Зграя мавп не кинула плямистого хижака в біді

В Індії неподалік від храму в місті Сікар зграя мавп врятувала леопарда, який потрапив в біду. Тварина застрягла в колодязі. Про це повідомляє ТСН.

Плямистий хижак впав в колодязь глибиною більше семи метрів. Тварину на дні помітили мавпи. Вони збіглися і почали стрибати навколо колодязя.

На дивну поведінку зграї відреагували відвідувачі храму, які відразу покликали рятувальників.

Через годину леопарда вдалося витягти з колодязя за допомогою драбини. За порятунком плямистого уважно спостерігали мавпи. Коли небезпечного хижака витягли з колодязя, він втік в джунглі.

Відео: Мавпи врятували леопарда (YouTube/ТСН)

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