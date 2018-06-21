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Интервью

Обезьяны спасли жизнь застрявшему в колодце леопарду (видео)

STYLERЖивотные        21.06.2018 - 07:33
Фото: pixabay.com/pashiel
Фото: pixabay.com/pashiel

Стая обезьян не бросила пятнистого хищника в беде

В Индии неподалеку от храма в городе Сикарь стая обезьян спасла леопарда, который попал в беду. Животное застряло в колодце. Об этом сообщает ТСН.

Пятнистый хищник упал в колодец глубиной более семи метров. Животное на дне заметили обезьяны. Они сбежались и начали прыгать вокруг колодца.

На странное поведение стаи отреагировали посетители храма, которые сразу позвали спасателей.

Спустя час леопарда удалось вытащить из колодца с помощью лестницы. За спасением пятнистого внимательно наблюдали обезьяны. Когда опасного хищника вытащили из колодца, он убежал в джунгли.

Видео: Обезьяны спасли леопарда (YouTube/ТСН)

Кстати, сеть впечатлил енот, который 20 часов лез на небоскреб.

Ранее сообщалось, что розовые фламинго вернулись в Украину.

Недавно на острове Чурюк, рядом с Азово-Сивашским национальным парком, на берегу соленого озера были замечены пара розовых фламинго. Целую стаю этого вида нашли вблизи села Генгорка Генического района, возле залива Сиваш. Сотрудник Азово-Черноморской орнитологической станции, кандидат биологических наук Юрий Анрущенко рассказал, что новых гнезд розовых фламинго пока не нашли. Однако он не исключает, что животные могут скрываться от глаз человека, или же фламинго еще не построили себе дом.

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Теги: животные, обезьяны
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