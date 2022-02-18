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MARUV заговорила о трудностях беременности и призналась, когда родит: думала, будет проще

Новина українською →
Пятница 18 февраля 2022 12:52
MARUV заговорила о трудностях беременности и призналась, когда родит: думала, будет проще Фото: MARUV сделала признание о беременности ( instagram.com/maruvofficial)
Автор: Ольвия Агаркова

Новость о том, что MARUV (Анна Корсун) беременна застала врасплох ее поклонников. Некоторые догадывались, что в жизни певицы грядут большие перемены, но артистка тщательно скрывала интересно положение и рассекретила его лишь в свой день рождения.

Теперь же Анна решила быть более откровенной с фанами и ответила на их вопросы в Instagram Stories.

Она призналась, что концерты в марте и апреле отменять не намерена, а в декрет уйдет после весеннего американского тура. А вот малыш появится на свет летом.

MARUV заговорила о трудностях беременности и призналась, когда родит: думала, будет проще

Скриншот: instagram.com/maruvofficial

Сейчас Корсун находится на втором триместре беременности. Она показала забавное фото с мужем и концертным директором Александром Корсуном, на котором мужчина ласково обнимает внушительный животик жены.

MARUV заговорила о трудностях беременности и призналась, когда родит: думала, будет проще

Скриншот: instagram.com/maruvofficial

MARUV призналась, как протекает ее беременность.

"Если честно – сложновато. Я думала, что будет намного проще. Это очень интересный процесс и классный опыт. И мне интересно наблюдать, как меняется мое тело и моя энергетика", - поделилась ощущениями она.

MARUV заговорила о трудностях беременности и призналась, когда родит: думала, будет проще

Скриншот: instagram.com/maruvofficial

Пока трудолюбивая будущая мама решила поднажать, и активно занимается творчеством и работой над новым альбомом.

Она объясняет свою продуктивность так: "Это лучшее и безопасное время, чтобы поработать и привести дела в порядок перед декретом. Конечно, шоу пришлось немного адаптировать, но от этого оно стало еще интересней".

MARUV заговорила о трудностях беременности и призналась, когда родит: думала, будет проще

Скриншот: instagram.com/maruvofficial

На первом месте у Корсун сейчас – будущий малыш ведь, по ее словам, "релиз нового человечка гораздо важнее релиза альбома".

К слову, первенца ждет и певица Рианна – она щеголяет в оригинальных нарядах и демонстрирует на публике внушительный животик.

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