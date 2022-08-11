Эти ошибки при использовании духовки увеличивают счет за электроэнергию

Чтобы уменьшить потребление электроэнергии, достаточно просто следовать нескольким советам. Эксперты говорят, если правильно пользоваться духовкой на кухне, то можно существенно снизить счета за коммунальные услуги.

В частности, важно, чтобы блюдо было готово к тому моменту, когда духовка нагреется до нужной температуры. Все для того, чтобы устройство не оставалось включенным и пустым слишком долго. Когда электрическую печь включить на 200°C и она без необходимости остается пустой, то расходуется около 0,2 кВт-ч каждые 10 минут.

Кроме того, избегайте очистки духовки с помощью систем самоочистки при высокой температуре. Лучше всего регулярно мыть ее влажной губкой или смесью воды и пищевой соды.

Как еще можно сэкономить

Используйте естественный свет

Эксперты рекомендуют взять за привычку не включать свет днем, а пользоваться естественным освещением.

Вода

Плохие смесители, которые протекают - настоящее бедствие и огромный расход воды. Важно не пренебрегать такой проблемой, ведь это может сэкономить затраты.

Выключите приборы, которые не используете

Обычно люди оставляют устройства постоянно подключенными к розеткам, независимо от того, пользуются они ими или нет. Однако электричество в режиме ожидания может составлять 10% годового потребления электроэнергии.

Необходимо систематически выключать все электронные устройства, которые не используются, в частности телевизор или компьютер.

Холодильник

Если вы не очищаете холодильник от ненужных продуктов, то ему придется увеличить мощность, чтобы охладить все. Также нужно, чтобы уплотнители дверцы холодильника были чистыми и плотными, чтобы холодный воздух не выходил.