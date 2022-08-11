ua ru
Чт, 11 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Эти ошибки при использовании духовки увеличивают счет за электроэнергию

Новина українською →
Четверг 11 августа 2022 08:03
Эти ошибки при использовании духовки увеличивают счет за электроэнергию Как пользоваться духовкой, чтобы экономить деньги (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Чтобы уменьшить потребление электроэнергии, достаточно просто следовать нескольким советам. Эксперты говорят, если правильно пользоваться духовкой на кухне, то можно существенно снизить счета за коммунальные услуги.

Об этом пишет Sante Plusmag.

В частности, важно, чтобы блюдо было готово к тому моменту, когда духовка нагреется до нужной температуры. Все для того, чтобы устройство не оставалось включенным и пустым слишком долго. Когда электрическую печь включить на 200°C и она без необходимости остается пустой, то расходуется около 0,2 кВт-ч каждые 10 минут.

Кроме того, избегайте очистки духовки с помощью систем самоочистки при высокой температуре. Лучше всего регулярно мыть ее влажной губкой или смесью воды и пищевой соды.

Как еще можно сэкономить

Используйте естественный свет

Эксперты рекомендуют взять за привычку не включать свет днем, а пользоваться естественным освещением.

Вода

Плохие смесители, которые протекают - настоящее бедствие и огромный расход воды. Важно не пренебрегать такой проблемой, ведь это может сэкономить затраты.

Выключите приборы, которые не используете

Обычно люди оставляют устройства постоянно подключенными к розеткам, независимо от того, пользуются они ими или нет. Однако электричество в режиме ожидания может составлять 10% годового потребления электроэнергии.

Необходимо систематически выключать все электронные устройства, которые не используются, в частности телевизор или компьютер.

Холодильник

Если вы не очищаете холодильник от ненужных продуктов, то ему придется увеличить мощность, чтобы охладить все. Также нужно, чтобы уплотнители дверцы холодильника были чистыми и плотными, чтобы холодный воздух не выходил.

Ранее мы сообщали, как можно экономить деньги из любой зарплаты.

Также мы писали о 10 обыденных вещах, от которых нужно отказаться для экономии денег.

Читайте РБК-Украина в Google News
кухня
LITE
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь