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Помогите найти: в Киевской области пропала мама с 8-летней дочерью

STYLERЖизнь    25.01.2019 - 06:49
Помогите найти: в Киевской области пропала мама с 8-летней дочерью
Коллаж РБК-Украина

Последний раз их видели днем 23 января

В городе Переяслав-Хмельницкий Киевской области отделом полиции устанавливается местонахождение 8-летней Лысенко Анны Анатольевны и ее 30-летней матери Лысенко Елены Викторовны.

Сообщается, что 23 января около 13:15 они покинули территорию Переяслав-Хмельницкой школы № 1, по адресу: ул. Гимназическая 4. Об их местонахождение пока что ничего неизвестно.

Приметы девочки: рост 120 см, среднего телосложения, волосы русые до плеч, лицо овальное, глаза карие. Была одета в синюю болоньевую куртку до колен, синюю шапку, черные брюки, синие сапоги, при себе имела синий школьный заплечный ранец.

Помогите найти: в Киевской области пропала мама с 8-летней дочерью

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Приметы матери: рост 160 см, худощавого телосложения, лицо овальное, волосы черные до плеч, глаза карие. Была одета в черную болоньевую куртку до колен, черные брюки, кожаные ботинки коричневого цвета.

Помогите найти: в Киевской области пропала мама с 8-летней дочерью

Фото: facebook.com/KyivOperativ

При наличии любой информации о возможном местонахождения разыскиваемых, просят сообщать по телефону спецлинии полиции "102" или (04567) 5-13-41 (дежурная часть Переяслав-Хмельницкого ОП).

Напомним, мы писали о том, что в Киеве ищут пропавшего Савченко Валентина Витальевича, который пропал в мае 2018 года, и до сих пор о его местонахождении ничего не известно.

Кстати, в Киеве около месяца разыскивается Бизюков Вадим Викторович, который пропал после того, как сел в такси.

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