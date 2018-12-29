Разница в 20 градусов: украинцам рассказали о погоде 29 декабря

Иллюстративное изображение (фото: pixabay.com)

В большинстве областей ожидается гололедица

В Украине в субботу, 29 декабря, синоптики обещают пасмурную погоду и осадки в виде дождей и небольшого снега практически на всей территории страны. Об этом сообщает Gismeteo.

На Западе в ночное время столбики термометров будут варьироваться между показателями −1 и +2 градуса, а днем температура воздуха составит от +1 до +3 градусов.

В центральных и северных областях ночью будет от −5 до нуля градусов.

Жителям Сумской, Полтавской, Киевской и Черниговской областей стоит готовиться к морозной температуре - от −14 до −7 градусов.

В дневное время термометры покажут от −3 до +2 градусов. На Сумщине ожидается морозная погода в дневное время до −9 градусов.

Иллюстративное фото: (pixabay.com/free-photos)

На Востоке в ночное время будет от −9 до −3 градусов, а днем температура составит минимум −6 градусов и максимум 0 градусов.

В южных регионах Украины ночью температура воздуха будет от +1 до +2 градусов, а в дневное время потеплеет до +5 градусов.

Также синоптики отмечают, что на всей территории страны, кроме Юга, будет гололедица.

Сила ветра составит от 7 до 12 м/с. Направление - северо-западное, только на Востоке страны направление ветра будет восточное.

Иллюстративное фото: РБК-Украина

Ранее мы писали о том, какая погода будет в Украине в предновогодние выходные 29-30 декабря.

Также синоптики рассказали украинцам, что средняя месячная температура в январе ожидается от 0 до -4 градусов.

Как сообщалось, ранее народный синоптик Наталка Диденко рассказала, какая погода будет в ночь Нового года в Украине.

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Видео: РБК-Украина