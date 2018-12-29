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Різниця у 20 градусів: українцям розповіли про погоду 29 грудня

STYLERЖиття    29.12.2018 - 06:12
Різниця у 20 градусів: українцям розповіли про погоду 29 грудня
Ілюстративне зображення (фото: pixabay.com)

У більшості областей очікується ожеледиця

В Україні у суботу, 29 грудня, синоптики обіцяють хмарну погоду і опади у вигляді дощів і невеликого снігу практично на всій території країни. Про це повідомляє Gismeteo.

На Заході в нічний час стовпчики термометрів будуть варіюватися між показниками -1 і +2 градуси, а вдень температура повітря становитиме від +1 до +3 градусів.

У центральних і північних областях вночі буде від -5 до нуля градусів.

Жителям Сумської, Полтавської, Київської та Чернігівської областей варто готуватися до морозної температури - від -14 до -7 градусів.

Вдень термометри покажуть від -3 до +2 градусів. На Сумщині очікується морозна погода в денний час до -9 градусів.

Різниця у 20 градусів: українцям розповіли про погоду 29 грудняІлюстративне фото: (pixabay.com/free-photos)

На Сході вночі буде від -9 до -3 градусів, а вдень температура складе мінімум -6 градусів та максимум 0 градусів.

У південних регіонах України вночі температура повітря буде від +1 до +2 градусів, а вдень потеплішає до +5 градусів.

Також синоптики зазначають, що на всій території країни, крім Півдня, буде ожеледиця.

Сила вітру складе від 7 до 12 м/с. Напрямок - північно-західний, лише на Сході країни напрямок вітру буде східним.

Різниця у 20 градусів: українцям розповіли про погоду 29 грудняІлюстративне фото: РБК-Україна

Раніше ми писали про те, яка погода буде в Україні у передноворічні вихідні 29-30 грудня.

Також синоптики розповіли українцям, що середня місячна температура у січні очікується від 0 до -4 градусів.

Як повідомлялося, раніше народний синоптик Наталка Діденко розповіла, яка погода буде у ніч Нового року в Україні.

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