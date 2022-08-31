Кто сейчас в Украине получает самые высокие зарплаты и что влияет на оплату труда

Другим же повезло меньше, и работодатели вынуждены были пойти на временные меры - сократили штат, урезали зарплаты, отправили работников в длительные отпуска или перевели на другой график работы.

Война отразилась на зарплатах украинцев и у многих за последние полгода поменялись условия работы, размер оплаты и графики. Только 3% опрошенных признались, что у них с февраля наблюдается позитивная динамика в оплате труда.

Как изменились зарплаты в Украине, и кто сейчас стал зарабатывать еще больше - читайте в материале ниже.

По данным опроса Work.ua, почти 30% потеряли свою постоянную работу - их сократили или же компания прекратила работать полностью. Еще 33% сообщили, что работодатель сначала остановил работу, но потом работники снова вернулись на рабочие места. И только у 27% условия работы не поменялись.

Поменялась ситуация и с зарплатой - у 36% опрошенных размер оплаты существенно сократился. У 25% - зарплата не изменилась, 19% попали под сокращение, у 16% зарплата сократилась, но несущественно. И только 3% опрошенных рассказали, что у них зарплата повысилась.

65% работников не получают бонусы к зарплате. А 16% получает в виде бонуса 20% от своего оклада.

Кто сейчас зарабатывает в Украине больше всего

Данные разделены на три показателя: I квартиль, медиана, III квартиль.

Данные I квартиля отвечают оплате труда младшего специалиста с минимальными навыками работы. Данные медианы - это среднерыночный уровень оплаты труда специалистов, у которых опыт работы не менее 2-3 лет, зарплаты III квартиля - это уровень специалистов с отличными профессиональными навыками.

Оказалось, что мужчинам в Украине платят больше, чем женщинам. К примеру, повару-мужчине платят 18 тысяч гривен, а женщине на такой же работе - только 15 тысяч гривен.

Профессиональный менеджер по продажам получает 22 тысячи гривен, женщина на аналогичной должности - 18 тысяч гривен.

Самый высокий уровень зарплат сейчас - у специалистов в возрасте от 25 до 34 лет. Самые низкие зарплаты у респондентов в возрасте от 16 до 24 лет.

Имеет значение и профессиональный уровень работника. Украинцы с высоким уровнем знаний и профессионализмом получают намного выше зарплату.

То есть, самые высокие зарплаты в Украине сейчас у мужчин в возрасте от 25 до 34 лет, которые обладают опытом работы и высокими профессиональными знаниями.