Стройте наполеоновские планы: астролог назвал самый удачный день в феврале

Коллаж РБК-Украина

Для некоторых знаков зодиака ближайшие дни будут очень тяжелыми

Известный астролог Влад Росс предупредил украинцев о том, что период с 14 по 17 февраля будет сложным в астрологическом плане и назвал дату, которая более всего подходит для важных решений. Об этом он рассказал в своем комментарии для издания UAportal.

Он предупредил, что в ближайшие несколько дней возможны неприятности с электричеством, техникой или газом и отметил, что в такие дни возможны даже падения самолетов.

"Прыгать с парашютом тоже не рекомендую. В эти дни лучше ничего не планировать – все равно все произойдет с точностью до наоборот. Повышается опасность провокаций, ссор, споров, конфликтов, судебных разбирательств. Возможен разрыв отношений между деловыми партнерами, а также неожиданная утечка информации из прошлого, особенно благодаря тому, что с понедельника планета Меркурий, символ сплетен и слухов, вошел в зодиакальный знак Рыбы. Кстати, Меркурий будет находиться в Рыбах почти до конца месяца. Кроме того, соединение Марса с Ураном предвещает молнии, световые представления и другие экстремальные погодные явления", - предупредил Росс.

Он отметил, что ближе к выходным агрессивная энергетика начнет уменьшаться и появиться возможность помириться с ближними.

"Но в любом случае для людей, которые родились 19, 20, 21 апреля, на грани Овна и Тельца, это будет крайне экстремальная неделя, потому что Марс и Уран будут проходить по их Солнцу. Пускай берегут себя как зеницу ока", - рассказал астролог.

Также он предупредил, что с четверга по воскресенье повышается опасность потери денег и неожиданного увольнения с работы. А вот воскресенье, 17 февраля, с точки зрения астрологии, будет более удачным днем для любви, чем 14 февраля.

Влад Росс отметил, что в этот день все встречи будут благоприятными и можно строить наполеоновские планы.

"В самом конце недели, в воскресенье, 17 февраля, Венера, планета любви, сходится с Сатурном и будет делать благоприятный секстиль к Нептуну. Это говорит о том, что любые встречи будут очень благоприятными. Они могут иметь долгосрочные перспективы. В этот день можно строить наполеоновские планы. В частности, можно представить родителям или родным свою суженую, познакомить кого-то с кем-то. В этом смысле 17 февраля мне нравится гораздо больше, чем 14-е. День 14 февраля сулит поверхностные отношения, а 17 февраля действительно можно завязать что-то серьезное и долгосрочное", - сообщил Влад Росс.

Напомним, ранее мы писали о том, что астролог рассказал, когда Украина вступит в НАТО и ЕС.

А также рассказывали о том, что названы пять самых глупых знаков Зодиака.